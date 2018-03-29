社論－教育部唯一的選擇 聘管！

2018年03月29日 04:10 中國時報 主筆室

紛紛擾擾兩個多月的「卡管案」到了必須做出政治決定的最後時間點，教育部以莫須有理由，連發8道金牌強令台大「澄清」當選人管中閔在道德與法律上的「疑義」，聘書留中不發。台大最高權力機構校務會議終於開會，以懸殊票數認定管中閔當選校長並無疑義，不必再討論，並據以回函教育部，教育部理當立刻頒發台大校長當選聘書給管中閔。

不能否認，「卡管案」已由單純校長聘任案變成政治案件。先是因為曾經在藍營擔任政務官的管中閔居然在綠營執政、且積極推派人選參選氛圍下，硬是以黑馬之姿先在學生假投票獲得壓倒性勝利，進而在遴選委員會的票選中勝出，接著卻因為一些不接受選舉結果的人士利用綠營媒體展開一連串爆料、抹黑與檢舉，從所謂擔任獨立董事有利益衝突卻沒有揭露、論文抄襲、違法前往大陸等，一波接一波，動作愈來愈大，「罪名」愈來愈重，令人嘆為觀止。

這些所謂的檢舉類似選舉活動時一些政客慣用的手法，利用匿名方式在媒體做誇大或扭曲事實的爆料，藉抹黑手法削弱其聲勢或逼迫其知難而退。就「卡管案」而言，所謂擔任獨立董事沒有揭露，事實上管中閔成為候選人是被推薦而非自薦，學經歷資料是由推薦人填寫，豈有候選人不主動揭露的問題，但一般民眾不查，人云亦云認定管確有道德瑕疵，因而懷疑其適任性。

至於論文抄襲的爆料烏龍，事後證實是碩士論文參考管中閔的手稿，手稿可以引用，這在許多學校都有清楚明文規定，嚴謹的學者應該都知道，而且該碩士論文也有清楚的註明。爆料的民進黨立委張廖萬堅自己沒看懂就算了，最後居然被踢爆張廖萬堅自己的論文才涉及抄襲，這真是烏賊戰術現世報的一個精彩案例。

質疑管中閔違法前往大陸就更離譜，特定媒體以接獲爆料為詞，大篇幅報導說管中閔多次違法前往大陸，甚至引述所謂「知情官員」的說法，說這樣已經涉及了刑責。一時之間，不只立法委員開炮、監察院發函、檢調單位調查、教育部甚至要求廈大函覆台商產學合作是否為管中閔居中牽線，陸委會也提供資訊說管中閔13年來前往大陸28次。如此大張旗鼓，行政、立法、司法、監察四院出手，只差考試院未介入，各界瞠目結舌。結果呢？統統查無不法，管中閔每一次前往大陸都依照規定申請，而且獲得陸委會與聯審會同意。廈大也發表詳細說明，管並無違法事實。

對管中閔當選台大校長不服的人，還揚言遴選委員會有瑕疵，必須召開台大校務會議討論。事實上，遴選委員會產生之後就是獨立運作，台大校務會議只有討論及修改校長選舉辦法的權限，根本沒有更改遴選委員會選舉結果的權限，即使修改校長選舉辦法，也要下一次才能適用。

畢竟校務會議是國立大學最高權力機構，召開校務會議解決爭議並非無理。結果呢？校務會議以壓倒性多數擱置了所有質疑的提案，校務會議代表直言：依《大學法》，教育部對公立大學校長的當選必須頒發聘書，對私立大學校長的當選才有核准與否的權力，也就是說，教育部與台大校務會議都沒有權力推翻遴選委員會的選舉結果。

最受外界質疑的是，教育部明顯雙重標準。陽明大學校長當選人郭旭崧只具有副教授資格，不但不符《大學法》的校長候選人門檻，而且也存在所謂獨立董事等爭議，結果教育部不但做出了充滿爭議的校長候選人資格認定解釋，還迅速頒發校長聘書。反觀台灣大學的校長當選人管中閔是中央研究院院士、國際知名計量經濟學者，卻被用超級放大鏡以最嚴苛的標準檢視，教育部連台大遴選委員會開會的方式與議事流程都要質疑，明顯而赤裸裸的雙重標準，當然引發憤怒。

受卡管案衝擊，教育部相關首長的社會聲望恐怕已經跌到史上最低點，教育部政策的合法性也受到社會質疑。一波波政治恐攻既已失效，台大遴選委員會及校務會議都明確認定管中閔當選台大校長的選舉結果，教育部也已收到台大校務會議公函，教育部必須做出決定，不能繼續技術性阻擾管中閔就任。

教育部只有兩個選擇，一是以台大校務會議的決定為下台階，尊重開會的結果，那麼教育部先前所謂依法行政、並無刁難管中閔的官方說法，或許還能勉強自圓其說，否則就宣布教育部不接受台大校務會議的結果，要求台大另行成立遴選委員會，委員名單半數由教育部指定，畢竟完全執政完全負責，是民進黨政府的執政邏輯。

(中國時報)