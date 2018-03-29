黃國昌們的虛偽

友善列印
中國時報
主筆室

時代力量立委黃國昌否認他的岳父高熙治在山東龍口有投資，並對報導的媒體提出告訴。對此，國台辦發言人安峰山日昨證實，高熙治確實曾於2007年3月和2009年3月，先後在大陸註冊成立了農業研發公司和汽車配件公司。

這些公司登記有一定的程序，資料也確實存在，黃國昌否認也沒用。

事實上，早在2007年大陸媒體就曾以〈龍口籍台商發達不忘桑梓 2600萬元投向七甲生態農業〉為題，報導高熙治夫婦投資山東，並予以稱讚。如果沒有這回事，為什麼當時不見當事人要求澄清？

而媒體記者的確在大陸的營利事業登記網站上，查詢到高熙治曾在山東龍口開汽車配件工廠，只是查詢的當下，公司執照已經吊銷。就如同安峰山所說「凡走過必留下痕跡」，任何人只要上網就可以查得到的資訊，黃國昌有什麼好否認的呢？

老實說，兩岸交流頻繁而密切，高熙治在大陸投資也不是什麼不得了的事，百萬台商的投資項目、金額比他多的人，比比皆是。然而，讓黃國昌避談岳父的投資，以至於以岳父的投資為恥的，正是「黃國昌們」毫無理性的汙名化台商，甚至刻意羞辱、阻礙兩岸之間的互動往來，才會讓黃國昌無法面對岳父投資大陸的事實。

如果黃國昌能以平常心面對台商，對大陸沒有那麼多扭曲的觀點，又何必對岳父的投資遮遮掩掩呢？黃國昌正是許多台獨人士的縮影，他們一方面不斷對大陸惡意批判，另一方面卻又無法阻止家人甚至自己私下積極西進的行為。這些大說謊家的虛偽與投機，外界看得一清二楚。

(中國時報)

社論－教育部唯一的選擇 聘管！ 潘部長，你要當秦檜嗎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。