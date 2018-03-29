2018年03月29日 04:10 中國時報 主筆室

時代力量立委黃國昌否認他的岳父高熙治在山東龍口有投資，並對報導的媒體提出告訴。對此，國台辦發言人安峰山日昨證實，高熙治確實曾於2007年3月和2009年3月，先後在大陸註冊成立了農業研發公司和汽車配件公司。

這些公司登記有一定的程序，資料也確實存在，黃國昌否認也沒用。

事實上，早在2007年大陸媒體就曾以〈龍口籍台商發達不忘桑梓 2600萬元投向七甲生態農業〉為題，報導高熙治夫婦投資山東，並予以稱讚。如果沒有這回事，為什麼當時不見當事人要求澄清？

而媒體記者的確在大陸的營利事業登記網站上，查詢到高熙治曾在山東龍口開汽車配件工廠，只是查詢的當下，公司執照已經吊銷。就如同安峰山所說「凡走過必留下痕跡」，任何人只要上網就可以查得到的資訊，黃國昌有什麼好否認的呢？

老實說，兩岸交流頻繁而密切，高熙治在大陸投資也不是什麼不得了的事，百萬台商的投資項目、金額比他多的人，比比皆是。然而，讓黃國昌避談岳父的投資，以至於以岳父的投資為恥的，正是「黃國昌們」毫無理性的汙名化台商，甚至刻意羞辱、阻礙兩岸之間的互動往來，才會讓黃國昌無法面對岳父投資大陸的事實。

如果黃國昌能以平常心面對台商，對大陸沒有那麼多扭曲的觀點，又何必對岳父的投資遮遮掩掩呢？黃國昌正是許多台獨人士的縮影，他們一方面不斷對大陸惡意批判，另一方面卻又無法阻止家人甚至自己私下積極西進的行為。這些大說謊家的虛偽與投機，外界看得一清二楚。

(中國時報)