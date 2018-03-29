潘部長，你要當秦檜嗎

2018年03月29日 04:10 中國時報 劉屏

全台灣最值得同情的人，目前當數教育部長潘文忠。歷史對這位國之重臣的評價，但看他如何處理候任台大校長管中閔一案。眼前他已經逾越法定權限，把自己陷入齷齪的黨派之爭，要想出汙泥而不染已不可能，所以只能看他是否幡然醒悟，為自己保住最後的尊嚴。

「卡管」已到了不堪聞問的地步，不必贅言。潘部長成為其中的關鍵人物，事屬必然，因為《大學法》明文規定大學校長由教育部聘任。《大學法》第9條規定，遴選委員會選出校長後，公立大學校長係由「教育部聘任之」，私立大學校長則由「教育部核准聘任之」。換言之，公立大學校長遴選產生後，教育部能做的就是聘任，並無核准與否之權。如今堂堂教育部長絞盡腦汁，發出一道又一道金牌，成了卡管急先鋒。國家命官竟被指為捍衛一黨之私的鷹犬，職司全國教育的一品大員，竟成了台大無校長的首謀，這豈是潘部長當年以教育為終身職志的初衷？

令人同情的是，他如不能斷然果決，勢必成為另一個秦檜，在歷史上留下千秋罵名。當年秦檜連發12道金牌召回岳飛，再以「莫須有」的罪名殘酷處死岳飛，使秦檜成為歷史上的大奸元惡，為永世所唾罵。然而，秦檜真的是罪魁禍首嗎？宋高宗趙構貪戀權位，一旦岳飛直搗黃龍，迎回徽欽二帝，那就沒有趙構的天下。秦檜看穿了趙構的內心，迎合上意，因此擔負了千年的罵名，「人自宋後名少檜，我至墓前愧姓秦。」

今天在台灣，稍有政治意識者都知道「卡管」的真凶不是潘部長，而是幕後的黑心權貴綜合體，其中有掌握更高權力、決定潘部長去留者；有只知有黨、不知有國的低級政客；有不知上進、只知扯人後腿的極少數教授；還有一些自以為是、不辨黑白的媒體，和一些跟著搖旗吶喊的人。

在這個綜合體的操控下，潘部長的處境著實令人同情。別人暗裡卡管，卻要潘部長明處負責。卡管如果成功，他們彈冠相慶；卡管如若失敗，潘文忠承擔罪責。後者，潘文忠當然永難超生；即使是前者，幕後黑手過河拆橋，潘文忠仍是輸家。這樣一個馬前卒的角色，潘部長難道看不出來？除非他本人樂意，對照潘部長過去的言行，他志心做個有為有守的教育家，實在不像是甘為政治打手。

潘文忠到了個人危急存亡之秋，試問他有沒有出路？他有上、中、下三策。上策是依照《大學法》規定聘任管中閔，依法行政，掙脫綜合體的操縱，為自己留下令名。中策是掛冠求去，因為這樣的窩囊官，不做也罷。至於繼續歹戲拖棚，任由萬箭穿心，則是下下之策。

潘文忠每發一道金牌，就為管中閔贏得更多支持，也就為綠營失去更多選票，所以藍營理應力挺潘部長。相形之下，管中閔最不需要同情，做不成大學校長（president），可以義無反顧地選市長或選總統，選上總統依然是president。

(中國時報)