2018年03月29日 04:10 中國時報 林昭禎

3月的天空總有股特殊的政治氛圍，28年前的野百合學運造成老國代下台；4年前的太陽花學運則擋下服貿、貨貿談判，也讓社會關注的議題從省籍、統獨走到世代。但今日回首發現，即便政壇多了些年輕面孔，台灣的低薪問題依舊無解，改了年金也無法逆轉「高齡少子化」現象。深感探究世代差異，不如擘畫青銀共好策略，避免加深內部裂痕。

表面上，我國競爭力不論是在IMD的評比抑或WEF的報告中，均名列前段班。加以出口暢旺，連續15個月成長，失業率亦來到近17年來的新低。看似繁榮穩定的背後，實則加薪緩慢、物價齊漲，想買房根據營建署的調查，至少得不吃不喝9.35年，所以年輕人不免有「上一代買房是人生規畫，這一代買房是人生夢想」的感嘆。

不過這也難怪，回顧台灣近期的經濟發展歷程，在1985年的廣場協議後，傳統產業因新台幣大幅升值而蕭條，科技業反倒受惠於零關稅，於是戒嚴世代還有科技新貴，只是貧富差距也自此拉開。但命運多舛的解嚴世代，既經科技泡沫又逢金融海嘯，如今再次面臨301條款，且是針對高科技產品而來，讓年輕人更加茫然。難道大國博弈，我們只能隨波逐流？

其實不論是馬政府洽簽ECFA，抑或蔡政府的新南向，都是想為台灣找尋新一輪的貿易利基，可惜尚未成形即遇變局。現在眼見智能商機又可能被新的貿易制裁案給扼殺，不如回過頭來運用我們為解決「高齡少子化」問題而投注的資源，另闢蹊徑。

長久以來，我們習慣依賴移工照顧長輩，加上視照顧為低技術性的工作，使得國內35個老人福利相關科系及5個研究所，每年高達千人的畢業生，僅4成投入照顧產業，造成教育投資的浪費。不過，仍有諸多熱血師生從事各類照顧軟體與輔具的研發，從陸方願意以兩倍薪資挖角台灣的照服員，以及我國行動輔具在全球市場占有率達33%這兩點，可知照顧產業絕對是台灣的隱形冠軍。

時值青年節想到各世代的未來，何不集青銀之力合作開發照顧商機，由戒嚴、解嚴世代共同研發的照顧軟硬體先建構平台彙整，並導入照顧機構使用，做為商品推廣實績。同時將搭配遠距復健軟體，或延緩智力衰退等設施，所發展出兼具降低人力又能提升服務效能的新商業模式向外輸出，便能為台灣創造另一個產業明星。

危機也是轉機，面臨老化問題的國家很多，藉由開發世代幸福共好的照顧商業模式，不只能造福上一輩，下一代也因此受惠，得以運用新產業為自己建立人生灘頭堡。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)