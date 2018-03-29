2018年03月29日 04:10 中國時報 周信佑

2017年美中貿易赤字高達3750億美元，引發美國不滿。美國總統川普認定美中貿易逆差問題已「失控」，宣布將祭出301調查大刀，對中國大陸多達600億美元的進口商品加徵關稅並限制中國大陸企業對美投資，主要目標鎖定在科技、通訊與智慧財產權等領域，中國大陸隨即提出報復清單，美中貿易戰開打，引發國際金融市場動盪。

兩岸貿易發達，台灣近10年來高度倚賴「台灣接單、大陸加工出口」模式，台灣許多零組件廠商大部分都在大陸設生產基地，讓大陸成為台灣最大中間財出口市場，約占我國出口比重4成，其中大半都屬於台、美與中國大陸間的三角貿易，即台灣接單，在大陸出貨到美國，若美中貿易大戰，台灣勢必會受到很大衝擊。

面對兩大經濟強權的紛爭，行政院長賴清德27日在立法院施政總質詢時卻語出驚人表示，美中貿易大戰有助分散台灣投資風險，對台是利多。此舉與日前央行總裁楊金龍所言：「台灣受美國對中國的貿易保護措施影響相當大，產出減額將達GDP的0.8%；若加上中國大陸報復措施的影響，產出減額更將擴大至GDP的1.8%。」並引用彭淮南「當兩隻大象在打架的時候，要小心不要被踩到」的論述，大相逕庭。

面對美中貿易紛爭，賴揆或許希望台灣分散投資風險，不要把雞蛋放在同一個籃子，但一個產業鏈的建構與運作，並非請客吃飯，想遷移就遷移，台商在大陸的產業群聚是長時間深耕發展才形成效應，若貿然撤出，形同放棄多年打拚的成果將市場拱手讓人。況且台商在面臨成本增加、失去競爭力的威脅下，都感到憂心忡忡，政府不先確認有哪些產業可能受影響，擬定替代方案或預防措施，反鼓勵台商從陸撤資，要台商短時間將產業鏈從大陸移往美國或台灣，此舉不僅緩不濟急，還嚴重傷害大陸台商的情感。

賴揆不僅「美中貿易」神邏輯，面對國內電價即將在4月1日調漲，上漲後勢必對物價造成連鎖效果，甚至引起通貨膨脹，賴揆卻以去年多達5成以上民眾薪水有調漲，尤其是軍公教加薪後，帶動私人企業加薪，因此，電價調整不會造成很大影響作為回應。這番言論不僅與民眾實際感受完全不同，過去3年來，麵包、鮮奶、外食等輪番上漲，民眾覺得什麼都漲，就是薪水不漲，但賴揆一切以數字治國欠缺溫度，完全忽視庶民的感受。

面對賴揆一系列脫序發言，除讓兩岸局勢更嚴峻與民眾更無感外，並無助於解決問題。期盼蔡政府謹言慎行，對外能冷靜面對美中經濟戰爭，勿再挑釁大陸，對內則能對民眾多點同理心，苦民所苦，才能創造台灣之幸，兩岸之福。

（作者為國立空中大學商學系兼任講師）

(中國時報)