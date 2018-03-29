2018年03月29日 04:10 中國時報 彭懷真

三二九青年節，對青年有什麼意義？更重要的，必須依靠青年來謀生的人應該檢視，例如服務青年的老師應該在此時想想自己為年輕學子做了什麼？又如渴望年輕人選票的政府首長，應多思考在自己的職位上可以為青年人推動哪些實質又有效果的措施？

今年的三二九對有志參選年底縣市長選舉的人應該更具意義。以表態參選者最多的台北市為例，106年底的統計，20～24歲有149409人，25～29歲有159571人，30～34歲有188340人，35～39歲有239048人，合計736368張選票，距離102年底柯文哲當選所得到的853983票，不到12萬票。那一次，年齡比柯P小的連勝文，因為無法感動年輕世代等原因，只拿到609932票。

有志角逐縣市長的候選人應該清楚告訴不同年齡層的選民：「我要為你們推動什麼可行的政策？」住房政策、托育政策、就業政策等都是青年人最在乎的。有一些政策屬於中央的權限，例如投票年齡由20歲降為18歲，規範休假的《勞基法》。但有些政策，地方政府是否有好的政策並積極推動，影響深遠。單單以青年的居住，就是地方政府該積極努力更應視為施政的重點。

畢竟剛從大學畢業的人與37、38歲的人需求顯然不同，但是都有住房的困擾。從上述統計可以發現：接近40歲的最多，然後隨著年齡層下降逐步減少，20～24歲者僅僅是35～39歲的62%，差距甚大。很明顯的，台北市平均每1坪超過60萬的房價，嚇走了20～40歲的人口群。有些轉往新北或桃園市，因此台北市總人口數近年逐漸下降，鄰近的桃園市則增加。

單以台北市為例，無數大專青年除了有限的學校宿舍床位，還有多少學子可以租到價格不高但設備還可以的小窩？離開學校剛就業的社會新鮮人領到微薄的待遇卻要付出薪水的1/3甚至一半付房租。進入30幾歲，能夠買房嗎？動輒兩三千萬的公寓，澆熄年輕人成家的熱情。

柯文哲對青年住房說得多做得少，說了許多風涼話。4年前競選時公開宣稱：「年輕人買不起房子，就先搬離台北，住遠一點，等到以後存夠錢了，再搬回台北。」但搬到桃園或新北市，多數還是搬不回台北，因此台北市的總人口繼續減少，年輕人下降速度更快，城市老化的情況愈來愈明顯。3年多來，高喊居住正義的柯P認真推動相關措施嗎？青年人需要的租金補貼，執行了嗎？公共住宅，蓋了多少？只租不賣的房間有幾戶？政見裡透過都更有大批公共住宅的構想，還是如空中樓閣。

青年人不在乎有沒有青年節，只渴望有安定的居住場所。無數年輕選民的心聲是：誰解決住的問題，就投給誰。（作者為東海大學社工系副教授）

(中國時報)