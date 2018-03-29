周育正利物浦布展 霧機搬進古蹟

2018年03月29日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

今年7月的英國當代視覺藝術展「利物浦雙年展」，在來自全球22國、40位藝術家中，唯一入選會內展的華人藝術家周育正，來自台灣。周育正表示，由於屆時展覽空間在當地古蹟劇場內，也將是他第一次挑戰運用複雜空間的展出製作。

周育正的作品往往在美學中思考社會，如過去的作品《東亞照明》，在製作經費與美術館照片設備不足的前提下，他乾脆當中介者，以贊助的數十支燈光設備作為展覽內容，也因為創新大膽的手法與概念，贏得台新藝術獎年度視覺藝術大獎；又如《工作史─盧皆得》，他在報上徵人，找來60歲的臨時工盧皆得口述工作史。

利物浦雙年展今年以「美麗世界，你在何處？」（Beautiful world, where are you?）為題，希望邀請全球藝術家思索社會、環境的變動，去年便已和周育正聯絡，主辦方在上海藝博會期間，前往上海看過他的《刷新、犧牲、新衛生、傳染、清新、機器人、空氣、家政、阿姨幫、香煙、戴森、現代人》後，便正式聯絡發出邀請。

將前進利物浦雙年展，周育正表示：「這次的作品算是特別委託製作的。」在上海的展出便有空氣清淨機、家政婦現場打掃，造型藝術與行動藝術結合的手法，周育正這次在利物浦雙年展呈現的作品，同樣也與空氣有關，又結合劇場的空間特性，呈現既有戲劇性又保有造型藝術的作品，舞台上將運用霧機製造出很薄的迷霧感，造型作品則會自帶燈光效果，希望呈現出不一樣的視覺經驗。

作品名稱《刷新、犧牲、新衛生、傳染、清新、機器人、空氣、家政、阿姨幫、香煙、戴森、現代人》直接點名關鍵字，周育正表示過去作品名仍帶點想像與抽象，但現在會更直接。一如從上海到利物浦，作品雖以不同形態在不同場域表達，但主題仍有著相關性，周育正表示，未來這一系列作品仍會持續累積、發展。

(中國時報)