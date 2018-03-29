卡拉絲談卡拉絲 還原真實不八卦

2018年03月29日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

今年是一代歌劇名伶瑪麗亞．卡拉絲（Maria Callas）95歲冥誕，31歲法國導演湯姆．沃爾夫，近期推出《卡拉絲：為愛而聲》紀錄片，他收集卡拉絲的訪談、錄影以及歌劇實況，製作了用卡拉絲講過的話，說卡拉絲自己的故事，也看見卡拉絲為愛而唱，卻也為愛而不唱的美麗與哀傷。

身為卡拉絲的鐵粉，沃爾夫不想將她神格化，也不想追逐八卦，只想還原一個有血有肉的女人，「我的基礎完全是她自己的話，無論是採訪，她的書信或是錄製的談話。也許這部紀錄片所呈現的角度不那麼流言蜚語，但這就是關於從她自己的角度觀看電影的觀點。」

沃爾夫表示，紀錄片問世之後，他得到了最接近卡拉絲兩個人的祝福，一位是她的管家，一位是女僕，「她們在過去的40年中，看到很多關於卡拉絲的事情被過分解讀，我認為這部紀錄片讓他們明白，我沒有尋找八卦或聳人聽聞的新聞，我誠實發自內心，我尊重卡拉絲身為一個女人和一個藝術家，這也是她們兩位希望有一天可以完成的事情。」

現年31歲的湯姆．沃爾夫身兼作家、導演與演員多重身分，他曾執導多部歌劇相關短片，也曾負責法國夏特雷劇院的影像指導長達3年，期間訪問過許多偉大的跨界藝術家，包括多明哥、史汀、大衛．柯能堡等人，「18歲那年，還是醫學院學生，我遊學美國紐約，有一晚經過大都會歌劇院，一位紳士拍我的肩，跟我說因為太太生病無法前來，想邀我一同入內聆聽歌劇。」

就這樣，湯姆．沃爾夫一頭栽進歌劇的世界，後來聽到了卡拉絲的演唱，從此迷戀她的美聲，開始廢寢忘食地大量閱讀卡拉絲的作品與相關報導，也因為這股熱情，讓他花費3年時間‧在世界各地尋訪各種素材，希望為世人探索真正的卡拉絲。

(中國時報)