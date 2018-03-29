Bii作客李玉璽家難忘夾菜情

2018年03月29日 01:19 中國時報 李承陽 專訪

李玉璽（左起）、林映唯、畢書盡3人在電影中同進同出。

李玉璽、畢書盡（Bii）演出電影《有一種喜歡》，片中Bii飾演被李家收養的小孩，現實中也有類似際遇，Bii未出道時隻身來台灣打拚，進入李玉璽父親李亞明的公司，當年李玉璽才13歲，難得看到年齡相仿的Bii來家中作客，兩人馬上就變成好朋友。

起初兩人語言不通，但李玉璽會在餐桌上幫Bii夾菜，也會拿漫畫、吉他給Bii玩，透過比手畫腳溝通，Bii感性說：「我真的當亞明哥是我父親，常常住他們家。」現在也會找時間請李亞明吃飯，連經紀人都說：「李玉璽拍連續劇時，Bii陪亞明哥的時間反而更多。」有趣的是當年Bii是年紀較長的大哥哥，現在李長得比他還高。

回想往事逼淚

Bii第一次演電影就挑戰哭戲，與李玉璽互嗆暴哭，Bii靠著回想剛來台灣的困境讓自己掉淚，「所有辛苦的體會到現在都還忘不掉，那時候我連自己的中文名字都不會念。」

聊起高中生活，片中演員李玉璽、Bii、王宇兒、林映唯中有3位樂玩社團。Bii坦承每天狂跑音樂社團根本沒念書，李玉璽常把時間拿去學音樂，王宇兒念五專，也待在熱舞社，常跟別校社團聯誼；只有林映唯高中讀資優班，夜間輔導至晚上9點，幾乎沒有校外生活，大喊：「聽完你們高中生活覺得自己超無趣。」

(中國時報)