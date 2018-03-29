梁靜茹美西開唱 視訊兒子解相思

梁靜茹上周末在美國開唱，開場就以一身Stella McCartney的紅禮服現身。

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中國時報
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梁靜茹在美國時間23、25日於舊金山、洛杉磯開唱，舊金山選在可容納3000人的場館演出，洛杉磯場則在辦過多次奧斯卡、葛萊美盛事、可容納6000人的「聖殿劇院」舉行，兩場票房合計約194.7萬美金（約5700萬台幣），顯見受歡迎程度。

梁靜茹此次僅在美國短暫停留一周，老公和兒子Anderson都在台灣，她很久沒有出這麼久的遠門，思子心切的她，不僅天天打電話回家，甚至連坐車的短暫時間也不忘和兒子視訊。

備4套全新服裝

她上回開唱踏遍拉斯維加斯、紐約，但未排到西岸，不少歌迷都期望她能到美西演出，加州主辦單位邀了她一年，才終於請到她唱兩場「加州音樂會」，她說：「能在這麼專業的場地，和加州的歌迷更近距離互動，希望歌迷在享受音樂的過程中，也能感動和擁有最美的回憶。」

這次演出定調為「音樂會」，表定演出曲目90分鐘，但她誠意十足，打造4套全新服裝，經典歌曲〈分手快樂〉、〈勇氣〉、〈可惜不是你〉全都排進歌單，讓近萬名歌迷聽得如癡如醉。她在舊金山唱完安可曲後，原本已經下台準備卸妝，但觀眾不肯離開，在場內狂喊「梁靜茹」長達5分鐘，最後她又現身清唱〈愛你不是兩三天〉，讓粉絲又驚又喜。

梁靜茹表示，由於巡演才剛結束，今年暫無規畫演唱會，不過她開始籌備新專輯，預計下半年推出。

(中國時報)

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