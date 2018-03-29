金士傑留戀父母手寫字跡

2018年03月29日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

金士傑拍攝的大陸家具廣告，日前在大陸獲得廣告影片金獅獎最佳男主角獎。（取材自網路）

金士傑、卜學亮日前為主演的果陀舞台劇《最後14堂星期二的課》拍攝宣傳影片，在網路活動中邀粉絲提筆寫信給生命中重要的人，呼籲真實紙筆傳遞溫度大於現代手機網路的智慧通訊，引來許多戲迷分享生命經歷，卜學亮說兩人像《解憂雜貨店》老闆的感覺。

金士傑說，他的父親102歲、母親97，至今仍會收到年邁父母的便條紙，「我很留戀父母親手寫的筆觸，會將它們收藏起來。」

拍陸家具廣告討喜

現在最想寫信給誰？金士傑表示是20年後的龍鳳胎兒女，「那時候我不見得有足夠體力在他們耳背上說，20年後我能想到的不是事業、不是健康，而是『異性朋友』和『愛情』這件事。」他露出慈父微笑，叮嚀兒女：「千萬不要因為心太軟、打馬虎仗而傷害別人或自己。」他說，愛情中的慾望與占有心，都是老天給的考驗，既美麗又危險，無論兒女屆時欣喜或悲傷，「我好希望那個時候能在旁邊，給他們遞上一些溫暖。」言語間盡是為人父的掛心。

金士傑獨角戲演出的家具廣告日前在大陸播出，因奇幻風格與滿屋子家具對話飆戲的呈現，感動上億觀眾，剛獲2018年大陸廣告影片金獅獎最佳男主角獎。《最後》在兩岸三地已破229場演出。

金士傑笑言：「這齣戲難能可貴在於，看似許多人生嚴肅課題，卻總能引起全場笑聲。」該劇4月20至21日將於台南文化中心加演，陸續在大陸、新加坡巡演。

(中國時報)