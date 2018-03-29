劉家昌：和甄珍仍是朋友

劉家昌7月將在新加坡舉辦「往事只能回味」演唱會。

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中國時報
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劉家昌（前左）、劉子千（前右）、甄珍，昔日全家福合照。（資料照片）

劉家昌與甄珍先前為了離婚、爭產，以及與兒子劉子千的親子關係，數度隔空對罵，還放話將於5月18日在美國對簿公堂。日前父子相擁大和解，劉家昌也返台進行密集的錄音行程，昨接受本報電訪，他表示美國官司已交由劉子千處理，5月仍會開庭，但只是法律程序。是否會與甄珍聯繫？他說：「仍然是朋友啊！沒有什麼深仇大恨，之前胡說八道說過頭了。」2人也不排除見面，他坦言：「未來的事，以後再說。」

他與劉子千曾長達6年未相見，近期重溫父子關係，「我們現在平時常聯繫，子千在花蓮拍戲，我之後忙完會去跟他見面。」他認為劉子千進入劇組拍戲是相當好的磨練，「他去獨立，過群體生活，不是他媽媽怎麼說，他就怎麼做，要給他壓力，他之後是一家之主。」

至於父子是否會再度合作？他說：「子千有自己的Style，他需要我幫忙，當然沒問題。」他大讚劉子千有音樂天分，在製作音樂技術上也有很多經驗，「創作最重要是發自內心」，期盼兒子能創作出更豐富的音樂作品。

驚訝李敖離世

劉家昌7月將在新加坡舉辦「往事只能回味」演唱會，邀陳昇、周蕙當嘉賓，他預計演唱30首歌，現在正重新編曲，包括〈雲深不知處〉、〈華泉小村〉等經典作品，他還特別選唱鳳飛飛的〈小河彎彎〉，他透露演唱會票房：「前面、後面都賣完了！」

他熱心公益，日前剛忙完新加坡「德教太和觀」公益活動，當天也是他的老友李敖辭世，他表示：「我第二天才知道，有嚇到，畢竟老朋友了，人總是都要走，他先去等我。」

(中國時報)

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