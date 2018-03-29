辛曉琪首攻蛋 搞不定歌單

辛曉琪保養得宜，彷彿凍齡。

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中國時報
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辛曉琪出道31年，宣布9月29日將首度攻上台北小巨蛋，她12年未在台灣開唱，興奮表示：「太久沒在台灣辦演唱會，很擔心台灣歌迷把我忘了。」

辛曉琪親任演唱會總監，半年前就開始籌備，靠健身、飲食控制等調整體態，她前年參加跨年不慎被電線絆倒，膝蓋粉碎性骨折，坐輪椅坐了好一段時間，但她積極治療，每天復健，現在甚至可以上飛輪課。

不過她最頭疼的是編排歌單，已改6個版本，目前砍到約50首歌，她笑說：「我本來一開始開70首的曲目，立刻被經紀人阻止，說我乾脆開兩場算了，因為一定嚴重超時。」

潘協慶打造新歌

她配合演唱會推出新單曲〈相信愛情〉，找來替她打造〈味道〉、〈承認〉等經典歌的潘協慶、周世暉合作。詭異的是，她最後一天錄音時，才唱第一句，就聽到耳機傳來嘈雜聲，「我想把音量調小，結果看到耳機的音量被推到頂，我當時什麼都沒說就衝出去，因為平常我不會用到這個推鍵的。」被工作人員推測是遇到「好兄弟」湊熱鬧。

她曾有一位小20歲追求者，被問到現在的感情狀況，她則表示：「目前跟那位就是好友，但我還是相信愛情哦！」辛曉琪「人生若只如初見」巡迴演唱會門票4月15日於KKTIX開賣，詳上滾石唱片官網或臉書。

(中國時報)

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