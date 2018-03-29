陳喬恩：不想再演笨女生

2018年03月29日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

陳喬恩在新片《市長夫人的秘密》飾演「市長夫人」，劇組打造一間神祕暗房當作她的玩耍空間，她也難得尺度大開，在暗房的泳池中和飾演「愛情大師」的張少懷交疊擁抱、曖昧跳舞、互搽指甲油，調情模樣誘人！

張少懷回想起來仍有些害羞，說話結巴著驚歎：「這女人氣場強大，好可怕！」飾演「特助」的明道更讚：「喬恩的每個動作都很有標誌性，不管是坐姿、轉動頭的方式，一下子就會讓你很有感覺。」

張少懷和陳喬恩有不少親密戲，還有一場水中貼身戲，拍攝當天泳池水溫不到20℃，2人從清晨7點多就下水拍攝，儘管直喊冷仍敬業演出，率先下水的陳喬恩體貼回頭鼓勵張少懷：「你等下就靠在我背後一直動，比較不會冷！」適應水溫後，在導演連奕琦要求下，2人在水中嘗試各種擁抱姿勢，連拍近20小時才收工。

連奕琦慧眼獨具

陳喬恩繼客串《我的少女時代》後，就沒在大銀幕出現，破天荒主演國片，理由是「不想再演笨女生」，連奕琦透露：「我印象很深刻，她看了劇本以後很喜歡，一直跟我強調說女生不是只有笨笨傻傻的。」連說出選角理由：「市長夫人是一個很需要愛情，甚至可以說是為愛瘋狂的女人，喬恩之前偶像劇的甜美形象搭上瘋狂的內在設定，有特別的衝突感，很有趣！」電影5月11日上映。

(中國時報)