高橋聖子 AV救世主瘋搖滾

高橋聖子有「AV救世主」之稱。（JKF提供）

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中國時報
報導溫博鈞
高橋聖子為雜誌拍攝性感封面，預告將來台見粉絲。（JKF提供）

「TRE 台北國際成人展Taipei Red Expo」將於今年夏天盛大登場，主辦單位正式公布展覽相關細節，展期為8月3、4、5日在新北工商展覽館舉辦，集結日本一線偶像AV女優、台灣火紅Show Girl助陣，讓現場民眾眼睛大吃冰淇淋，預計場內溫度會沸騰狂燒。

主辦單位邀來被譽為「AV救世主」、當今女優界的巨星「高橋聖子」，特別拍攝《JKF》4月份雜誌封面宣傳成人展。高人氣的她擁有G罩杯人間胸器、23吋水蛇腰的女神比例，2016年在AV金馬獎「AV OPEN’16」一舉奪下7個冠軍，締造「7冠王」破紀錄的超狂成績，2017年再度拿下最優秀新人等4大獎項，在AV領域發光發熱。

高橋聖子也在音樂事業衝刺，今年3月初曾以搖滾樂團身分來台演出，真材實料、架式十足，幾乎讓人忘了她的AV女優身分。

16歲處子身獻學長

她AV作品獲得好評，被問到「第一次」發生在幾歲，她答：「16歲那年的冬天、獻給同校的學長，不過最後只維持肉體關係，算是悲劇收場吧。」高橋聖子感謝台灣粉絲長期支持，不忘喊話：「今後我也會在台灣多多表現，大家一定要幫我加油哦！」

(中國時報)

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