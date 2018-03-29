麗寶二期Outlet 購物育樂一把抓

2018年03月29日 01:19 中國時報 葉臻 報導

麗寶集團旗下麗寶Outlet Mall一期商場，去年1月營運至今，締造逾30億營收，二期商場再度與原日本規畫招商團隊合作，28日起展開招商說明會，目標吸引150家品牌進駐，預計2019年開始營運。

麗寶Outlet Mall二期招商說明會28日開跑，現場湧入超過300家品牌參加，麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，二期將再次與原日本規畫招商團隊BAC ASIA、RIC DESIGN和PROD合作，將以義大利科莫湖（Lake Come）為範本，接續園區中最受歡迎的美食作為主力商店，讓從沒有進駐過Outlet的品牌參與，打造高端Outlet餐飲服務。

區位交通條件更優

PROD董事長田中紘之表示，自己喜歡台灣也對台灣消費力有信心，雖然台中三井Outlet預計今年年底開幕，但有信心不會輸給三井。陳志鴻則表示，很歡迎三井一同進場，然而二期與三井的區位不同，集團對二期的區位、交通條件有信心，對開幕跟後續營運也有把握創造佳績。

陳志鴻也說，麗寶渡假區得天獨厚的地理位置，能因應全齡層且跨產業的休閒育樂需求，加上麗寶國際賽車場及全台最大摩天輪「天空之夢」開始轉動，麗寶國際賽車場G2大賽道完工後今年暑假也會完工，透過國際賽事的邀請，消費客群和招商品牌進駐都會更加豐富。

陳志鴻表示，二期將接續一期的招商設計團隊，二期進駐品牌會更多元，主力商店也會更具吸引力，提供包括電影場館等，一期所沒有、但符合綜合渡假區的育樂元素。

陳志鴻強調，麗寶Outlet Mall一期去年1月開幕至今累積超過930萬的造訪人次，又因近幾年來台中推動觀光不遺餘力，預計加上二期後，1個年度可達到超過1500萬的造訪人次，二期Outlet場館也已在做發包準備，將以最快速度推動，打造全台首座「湖邊購物天堂」。

(中國時報)