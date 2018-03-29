2018年03月29日 01:19 中國時報 葉臻 報導

麗寶集團投資超過20億元打造Outlet Mall二期，將由有日本Outlet教父之稱的PROD公司董事長田中紘之操刀，預計2019年營運後將成為全台首座湖邊購物天堂。

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，麗寶Outlet Mall二期占地約6公頃，樓地板面積共計8萬5000平方米，店家及品牌數共140家，完工後兩期店家數加總將有226家。

麗寶Outlet Mall二期由日本BAC ASIA公司領銜規畫，領銜操刀的PROD公司董事長田中紘之有日本Outlet教父之稱，他開設的日本東京近郊「御殿場PREMIUM OUTLET」及大阪關西機場旁「RINKU PREMIUM OUTLET」受到大眾歡迎，他以「在台灣打造在日本沒有的高端特色商場」為目標，將豐富經驗投入麗寶Outlet Mall一期及二期的規畫。

為麗寶Outlet Mall量身規畫的RIC DESIGN，則是日本知名的環境規畫公司，代表作包括東武池袋 HANA 3 TERRACE、川崎 MORE'、大阪天王寺MIO及ECUTE品川等商場規畫案，RIC DESIGN將以義大利「菲諾港」和北義大利避暑勝地「科莫湖」作為概念延伸，設計多彩建築和街道，打造成湖邊商場，並有運河貫穿全區。

麗寶Outlet Mall二期區分為戶外區（Galleria Mall）和室內區（Casa Mall），藉由湖畔、運河與教堂的精心規畫，加上夜間水幕影像投射，日夜都精彩；入口處的千坪草皮廣場也能提供消費者、遊客，帶著孩童、毛小孩一起用餐遊玩，成為全台最具特色的新型態休閒購物商場。

(中國時報)