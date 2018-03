台北米其林系列12－態芮從舌尖念故鄉

2018年03月29日 01:19 中國時報 何書青 報導

鵝比鴨卡大隻。(態芮提供)

迷魂香芋泥鴨。(態芮提供)

旗魚綿彈。(態芮提供)

在《臺北米其林指南》摘下1星的Tairroir態芮,開幕不到2年即享有盛名,許多人稱它為「有著台灣魂的法式料理」。餐廳靈魂人物主廚何順凱(Kai Ho)是道地台灣人,擁有豐富國際閱歷的他,用法式料理手法和呈現方式,將台灣經典食材變化出令人耳目一新的面貌,盼能「在台灣發現世界,讓世界看見台灣」。獲星肯定,他更表示:「繼續秉持『家永遠是故鄉味道的所在』的信念,將台灣料理的精髓傳遞出去。」

何順凱生於台中,習藝料理始於中餐,後來接觸西餐後也練就精湛法廚技藝,並萌生將台灣味、中餐和法國菜結合的夢想。年紀輕輕的他便於米其林3星餐廳Guy Savoy新加坡分店工作,離開後即加入當今亞洲50大餐廳Jaan,擔任Julien Royer的副主廚。而後在態芮擔任主廚一展長才,融合過去多元的料理經驗,打造出吃得到台灣味,卻又充滿法式風情的創新佳餚。

做自己喜歡的料理

很多人將態芮賦予「台魂法菜」或「法魂台菜」的封號,何順凱倒不這麼認為:「我做的菜既不法國,不很中餐,也不很台式。」他認為純粹在做想做的菜、並且是自己也會喜歡吃的料理,顯見對創作美味料理毫不設限的特質。對何順凱來說,「味道是一種記憶」,他渴望讓賓客一吃到他的料理,便能勾起回憶的味道,更自信態芮料理「餐廳裡不會有我認為不好吃的菜色」。

滿足客人就是成就

獲星榮耀,他引用法國名廚Daniel Boulud曾說過的一句話:「To me, there is no great CHEF without a great TEAM。」何順凱說:「這個成就來自團隊的努力,謝謝團隊這麼信任我,沒有我的團隊就沒有我的存在。」並表示他只是在做自己認為一間好餐聽該有的樣子、讓客人滿足,不為了迎合或拿獎。奪下星星則代表新的里程碑,將持續做出一間值得造訪的好餐廳,力求向世界展現台灣的餐飲實力。

