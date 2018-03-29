2018年03月29日 01:19 中國時報 陳張眾 報導

范冰冰穿上Goerges Hobeika高級訂製服小露性感，配戴全身總價約2600萬元之Lotus by De Beers Radiating Lotus高級珠寶及DB Classic圓形明亮式車工鑽戒，女王氣息十足。（蘇蔓攝）

范冰冰曾於巴黎品牌中配戴的Lotus by De Beers高級珠寶系列Blooming Lotus鑽石耳環及FlourishingLotus鑽石手鍊，亦在此次展品之列。（De Beers提供）

Lotus by De Beers Blooming Lotus高級珠寶鑽石耳環，採用總重8.9克拉之梨形與長梯形車工鑽石鑲嵌於18K白金底座之上，梨形切割主石則以可拆卸組合方式設計，710萬元。（De Beers提供）

Lotus by De Beers Flourishing Lotus高級珠寶鑽石戒指，以圓形明亮式、梨形與貓眼形車工鑽石鑲嵌於18K白金底座之上，搭配3.07克拉之梨形切割主鑽，演繹蓮花盛開瞬間之樣貌，461萬元。（De Beers提供）

將於即日起至3月31日於台北101購物中心舉辦的Lotus by De Beers展覽。（De Beers提供）

Lotus by De Beers Flourishing Lotus高級珠寶鑽石項鍊，整體以貓眼形、公主形和圓形明亮式車工鑽石，勾勒出抽象的蓮花和風箏圖案，1200萬元。（De Beers提供）

久未在台露臉的「范爺」范冰冰，昨（28日）以鑽石品牌De Beers全球代言人身分，為品牌於台北101購物中心舉辦的Lotus by De Beers高級珠寶展站台。范爺活動中選穿一襲淡綠色高訂禮服優雅現身，胸前小露性感事業線，凸顯脖子上所戴之Lotus by De Beers Radiating Lotus鑽石項鍊。坦言喜愛台灣美食的她，透露已赴夜市吃了私下最愛的沙拉鮮筍，更感受到了影迷的熱情，言談中亦展現出十足親和力。

工作忙婚事難喬

身為鑽石品牌代言人，她表示鑽石對她來說就像是愛情的化身，每個女生都會有一顆「命定石」是屬於自己，雖然因為小時候家境的關係無法想像擁有鑽石的感受，「但如果有女兒的話，會在她18歲前送她一顆鑽石，作為她的成年禮。」對於大家關心她和李晨的婚姻大事，范冰冰則回應希望因為兩人工作都很忙，要先把兩人的時間安排在一起才行，當媒體追問到是否有討論過要生男生女的問題時，范爺也霸氣笑答：「這討論得到嗎？」

展覽總價約9100萬元

而有范冰冰如此重量級代言人蒞臨，De Beers亦隨此次展覽展出總價約9100萬元的Lotus by De Beers高級珠寶系列。系列擷取蓮花做為設計靈感，並分別藉初放（Awakening Lotus）、綻放（Blooming Lotus）、盛放（Flourishing Lotus）、璀璨（Radiating Lotus）和靜謐蓮花（Soothing Lotus）等5個子系列主題，呈現其蓮花由日至夜的不同生命里程。

即日起至本月31日間舉辦的展品中，除包含范爺曾配戴之擁有立體花朵形體的Blooming Lotus鑽石耳環外，透過鑽石原石和拋光鑽石交錯排列而成的Soothing Lotus系列及自埃及靈性符號延伸出的Radiating Lotus系列亦十分吸睛，搭配品牌對揀選鑽石「火光」、「亮光」及「生命力」的百年經驗，讓每件作品均如見證蓮花由水底推向天際般，蘊含豐沛的自然生命力。

(中國時報)