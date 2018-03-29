久未在台露臉的「范爺」范冰冰，昨（28日）以鑽石品牌De Beers全球代言人身分，為品牌於台北101購物中心舉辦的Lotus by De Beers高級珠寶展站台。范爺活動中選穿一襲淡綠色高訂禮服優雅現身，胸前小露性感事業線，凸顯脖子上所戴之Lotus by De Beers Radiating Lotus鑽石項鍊。坦言喜愛台灣美食的她，透露已赴夜市吃了私下最愛的沙拉鮮筍，更感受到了影迷的熱情，言談中亦展現出十足親和力。
工作忙婚事難喬
身為鑽石品牌代言人，她表示鑽石對她來說就像是愛情的化身，每個女生都會有一顆「命定石」是屬於自己，雖然因為小時候家境的關係無法想像擁有鑽石的感受，「但如果有女兒的話，會在她18歲前送她一顆鑽石，作為她的成年禮。」對於大家關心她和李晨的婚姻大事，范冰冰則回應希望因為兩人工作都很忙，要先把兩人的時間安排在一起才行，當媒體追問到是否有討論過要生男生女的問題時，范爺也霸氣笑答：「這討論得到嗎？」
展覽總價約9100萬元
而有范冰冰如此重量級代言人蒞臨，De Beers亦隨此次展覽展出總價約9100萬元的Lotus by De Beers高級珠寶系列。系列擷取蓮花做為設計靈感，並分別藉初放（Awakening Lotus）、綻放（Blooming Lotus）、盛放（Flourishing Lotus）、璀璨（Radiating Lotus）和靜謐蓮花（Soothing Lotus）等5個子系列主題，呈現其蓮花由日至夜的不同生命里程。
即日起至本月31日間舉辦的展品中，除包含范爺曾配戴之擁有立體花朵形體的Blooming Lotus鑽石耳環外，透過鑽石原石和拋光鑽石交錯排列而成的Soothing Lotus系列及自埃及靈性符號延伸出的Radiating Lotus系列亦十分吸睛，搭配品牌對揀選鑽石「火光」、「亮光」及「生命力」的百年經驗，讓每件作品均如見證蓮花由水底推向天際般，蘊含豐沛的自然生命力。
(中國時報)