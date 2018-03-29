孫芸芸、劉以豪個性出鏡

2018年03月29日 01:19 中國時報 陳張眾 報導

COACH經典拼接口金手袋，2萬3800元。（COACH提供）

COACH x KEITH HARING「跳舞的狗」圖騰手袋掛飾，5900元。（COACH提供）

孫芸芸搶先換上早秋系列現身派對會場，更搭配整體穿著打造「要溼不溼、要捲不捲」的髮型，穿花卉印花洋裝2萬8800元、西部風格短靴價格未定，拿DISNEY x COACH DUFFLE手袋價格未定。（粘耿豪攝）

劉以豪自稱體重達到歷年頂峰，活動中也特選穿寬鬆針織衫登場，凸顯俐落活力形象，穿COACH x KEITH HARING白色上衣3900元、經典丹寧長褲8900元、針織外套2萬3800元，拿COACH x KEITH HARING卡其色轉扣經典拼接手袋1萬4800元。 （粘耿豪攝）

美國時尚品牌COACH昨（28）晚舉辦COACH x KEITH HARING聯名系列上市派對，孫芸芸搶先換品牌早秋系列印花洋裝現身，自稱喜歡身上衣服性感中帶有個性的感覺，更搭配整體穿著打造「要溼不溼、要捲不捲」的髮型，也透露已等不及體驗派對中的數位紋身機與VR虛擬實境體驗。

花蓮拍戲的劉以豪也暫時請假跑趴，透露已胖到71公斤的他，笑稱：「現在應該是最胖的時候，腹肌還是在但是形狀不同，（變得）比較腫。」他也特別選穿沒有那麼拘謹的寬鬆針織衫登場，搭配因拍戲變得更為健康的膚色，凸顯俐落活力形象。這場活動還有王陽明、曾之喬、吳姍儒、李佳穎、李英宏等出席，周湯豪表演。

COACH再度藉創意總監Stuart Vevers之眼深鑿街頭靈感，透過美國塗鴉大師Keith Haring作品及經典Signature C字印花穿梭時空並置，激盪出鮮明大膽的獨特時尚個性；活動除有著名塗鴉投影圖案於入口屋頂迎接賓客外，可快速轉印圖案於身上的數位紋身機與VR虛擬實境體驗，由多方位打造出如品牌般極富創新、勇於挑戰的美式精神。

(中國時報)