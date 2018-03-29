國寶迎30周年 跨足樂齡產業

2018年03月29日 04:11 中國時報 陳大任 報導

在新大佛開光儀式前，國寶集團將取得不易，以緬文與巴利語寫出的貝葉經「裝藏」在大佛之中。（國寶集團提供）

北海福座迎接30周年，昨（28日）為重塑的大殿主佛聖像開光，邀請漢傳、藏傳、南傳佛教三大系諸山長老大德共同為主佛聖像開光安座。（蘇蔓攝）

北海福座主殿全新大佛開光，國寶集團董事長特助林桂馨（由左至右）、龍邦集團董事長林國興、國寶集團總裁朱國榮、國寶集團營運長邵明斌、國寶集團營運中心副總湯順甄、陵園事業群執副吳良正共同參與典禮。（蘇蔓攝）

領先業界，打造第一座寶塔、推出第一張生前契約，國寶集團即將邁入第30年。昨（28）日於北海福座舉行全新阿彌陀佛金身開光儀軌，同時宣布將跨足樂齡產業服務體系，串聯起人生所有階段的快樂生活。

慎終追遠與時俱進

國寶集團營運長邵明斌表示，殯葬業是基於孝道、慎終追遠的傳統文化而發展，隨著時代演進而有不同變革，例如80年代的陵園設計走向公園化，以優美的造景景觀讓一般民眾驚豔；90年代創新而多元服務成為殯葬業主軸；時序進入100年，殯葬服務也必須與時俱進，去除繁複不合宜的禮俗，讓服務貼近生活。

國寶集團自1990年成立福座開發，陸續創下殯葬產業發展里程碑，例如1992年推動CIS企業識別系統、1998年創業界先例在寶塔區設立電腦門禁刷卡、2000年通過國內唯一殯葬ISO-9002品質認證、2001年成之業界第一家提供24小時客服務專線（0800-002288）、2015年成為業界第一家通過個資保護，2016年南投國寶天境、台南國寶南都納入集團。

邵明斌也指出，國寶集團需要展現全新格局迎接更多挑戰。集團將跨足樂齡服務領域，除了異業結盟外，還有自營的休閒地點，類別遍及高爾夫球場、養生溫泉、漫活長住村、樂活旅店等多元遊憩方式，將國寶的服務從滿足樂齡族的生活確幸，擴大至家人與親友，讓確幸再延伸。

邵明斌認為，40、50年次的人，不但是現今台灣經濟主要的支柱，而且是家庭的支柱；忙著賺錢照顧孩子、奉養父母，不斷付出。現在屆臨樂齡，有的已屆退休，有的在作退休的準備，無論如何，他們最需要的就是娛樂，並且要為快樂而活，他們就是國寶集團的客群，國寶想要創建一個生活體驗平台，讓這些人能夠提前享受國寶的服務。

開光儀軌莊嚴肅穆

北海福座阿彌陀佛安座開光儀軌比照寺廟模式，最特別的是由三傳佛教10多位長老、法師共同主持，宗教志工多達50人共同協助儀式順利進行，過程莊嚴肅穆。而在新大佛開光儀式舉行之前，還舉行「裝藏」儀式，裝藏寶物除了將五金五木、青稞大米等五穀，以及五甘露、五香、五布等各種福緣俱足的寶物裝進大佛之外，為了讓新大佛法力加乘，國寶集團亦將取得不易的貝葉經「裝藏」在大佛中。

北海福座將接續舉辦29、30日的「梁皇寶懺」法會，以及31日、4月1日及8日的清明春祭法會。此外，國寶集團也將陸續舉辦30周年系列活動，包括老照片專刊、微電影、感恩大會、大型演講等活動，並以全新的包裝迎接下一個30年。

(中國時報)