百貨雙京殺很大 抽郵輪、關島遊

京站4月4日至5月13日當日消費滿2000，抽價值17萬3800元的「MSC地中海郵輪11天8夜雙人自由行」。（京站提供）

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中國時報
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京華城4月12日至15日刷京華卡好禮二選一，當日累積滿30萬元贈Dyson Pure Cool Link二合一涼風空氣清淨機，限量5份。（京華城提供）
京華城4月12日至5月13日，刷京華卡或持Living Card，單筆滿2500元抽關島5天4夜自由行。（京華城提供）
京站的GENNY＆ADAMS珍珠耳墜，原價4990元，4月6日限定1.5折749元。（京站提供）
京華城的SHISEIDO經典夢露組，原價4548元，特價2200元，卡友價1980元，限量30組。（京華城提供）
京站的全台獨家首櫃KBF，印度刺繡側邊開衩洋裝，原價2560元，獨家價2050元。（京站提供）

又到百貨母親節檔正式開打。正準備興櫃的京站28日宣布女王節將於4月4日至5月13日開跑，今年為了「女王們」祭出價值逾17萬的抽獎大獎，大葉高島屋也同日登場，滿千送百外，訴求回饋率達14%，京華城則是4月12日加入，滿額即抽關島自由行、送Dyson，讓消費者血拼完再飛去旅行充電。

京站引入獨家服飾、美食

京站今年繼續主攻年輕消費群，不僅推出了多種體驗型活動讓消費者參與，更引入獨家的日系服飾、人氣美食等，4月4日至5月13日期間，當日全館消費累滿4000元送200元商品禮券，化妝品、內衣、香氛滿2000送200，另外當日消費滿2000元更可抽價值17萬3800元的「MSC地中海郵輪11天8夜雙人自由行」等禮物；京站在今年首季已有近4％成長，總店長劉育全表示，去年全年業績成長1.4%，預計本檔期也將成長近4%。

京華城大手筆抽關島遊

京華城4月12日至5月13日母親節檔，化妝品、香氛優惠4.5折起以外，首4日全館當日累滿4000送400商品券、刷京華卡滿4000送500，京華卡友再享化妝品、內睡衣、香氛單筆滿3000送400優惠，另外刷京華卡當日累滿10萬元以上即贈限量Dyson、Panasonic等禮物，而全檔期加碼推出刷京華卡或持Living Card，單筆2500元再抽關島5天4夜自由行、主題餐廳餐券。

大葉高島屋即日起至4月18日先有天母購物節開跑，4月4日至22日則有母親節化妝品香氛專刊，活動期持聯名卡及玫瑰寶寶卡，於1樓化妝品區及4樓香氛區持卡消費滿3000元送600點，同區域再消費單筆每滿100元，再贈20點玫瑰寶寶點數，首5日化妝品區再享滿萬送200元禮券等優惠，回饋率達約14%。

(中國時報)

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