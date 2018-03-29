嫩角尖沙朗首度攻台

名廚Leo武俊傑推出Tri-Tip獨家菜單：「美國安格斯角尖法式牛排沾」及「直火美國安格斯角尖牛排。」（美國肉協提供）

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中國時報
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全新亮相的Tri-Tip嫩角尖沙朗，一頭牛只能取得兩塊三角形手臂大小的肉塊，是相當稀少又珍貴的肉品。（美國肉協提供）
美國安格斯角尖法式牛排沾，適合切成薄片享用。（美國肉協提供）

美國東西岸吃牛流行可大不同，以往加州極為流行的「Tri-Tip嫩角尖沙朗」，近年來才逐步席捲美國東岸。美國肉類出口協會將於4月1日開跑的「開嗑！美國牛排月」，推出從未在台灣亮相的Tri-Tip嫩角尖沙朗牛排，讓台灣牛肉老饕嚐鮮。

所謂嫩角尖沙朗，只占整頭牛的牛肉產量僅2%，一頭牛只有兩塊，成特殊三角形狀，由後腰臀部分切而得，屬中高價位，不如菲力昂貴。Mastro集團行政主廚武俊傑透露，該部位建議切薄片品嚐，不用傳統牛排吃法，入口有甜味，也非常軟嫩，相當適合用來燉煮與燒烤。因過去考量民眾吃牛肉習慣，較少在台灣行銷推廣。

4月1日起為期1個月的快閃活動，限店限定推出「美國安格斯角尖法式牛排沾」，及「直火美國安格斯角尖牛排」，僅在台北Mastro Cafe、Office By Mastro、Mastro戰斧教父，及Giarhino By Mastro推出。另一方面，去年逐步解禁的日本和牛，近期在台主打在地行銷，除了跟新竹縣等地方合作，也舉辦多場烹飪講座，多加傳遞和牛精神與知識給台灣民眾。

(中國時報)

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