2018年03月29日 04:10 中國時報 隱地

九十歲的胡子丹最近雙喜臨門──去年十月六日剛和申如玉女士新婚，今年三月一日又出版新書《活著真好──胡子丹回憶錄》。

胡子丹於民國五十四（一九六五）年三十七歲時創辦天人出版社，是我的同業，也是我的前輩。他的創業書《如何在四十歲以前成功》，是我五十多年前就讀著的書；籍貫安徽蕪湖的胡子丹，生於民國十八年，比我大八歲，因為比我大八歲，他的生命歷練和記得的事，比我豐富許多，譬如他書中有一篇〈中國書城十五年〉，歷歷細數「中國書城」從創辦到結束，前因後果，林林總總的歷史，讀後讓我獲益又心服，他怎麼可能記得那麼多的細節，甚至每家參加成員，他也清清楚楚詳列人名，透過此文，帶領讀者進入時光隧道，時間拉到七○年代──一九七○年六月二十六日，在西門圓環中華商場附近的亞洲百貨公司地下室（成都路一號）成立了由三十家出版社共同經營的「中國書城」，這是臺灣出版業破天荒的合作，還成立了一個管理委員會，由當時擔任國語日報發行人的何凡（夏承楹）為主任委員，傳記文學社長劉紹唐，大學雜誌發行人及環宇出版社的陳達弘，以及志文張清吉、皇冠平鑫濤、林白林佛兒、晨鐘白先敬、晚蟬陳星吟、水牛彭誠晃、大江熊嶺、天人胡子丹……一一現身。

創辦「中國書城」 引跟風

七○年代是臺灣出版事業最顛峰的年代，出版社多，雜誌社多，報紙只有三大張，最有影響力的反而是副刊，那也是一個最具文藝風的年代，民眾對知識渴望，大人讀報，小孩讀各種類別的書籍雜誌，小小臺灣，文化水平特高，從鄉間到都市，書報攤舖天蓋地，二十一個縣市，只要走出火車站，馬路兩旁一定有書店，單單臺北市重慶南路一條街就有一百多家，一本普普通通的小說，動輒銷路超過一萬本，十萬本以上的暢銷書也比比皆是，除了大眾讀物，像禹其民、金杏枝（馮玉奇）的言情小說如《籃球．情人．夢》、《冷暖人間》之外，牛哥的漫畫或以李費蒙為筆名寫的小說《賭國仇城》和《情報販子》一樣人人爭讀，瓊瑤、李敖、柏楊的書也洛陽紙貴。文星雜誌、傳記文學和純文學出版社出現後，知識性和歷史傳記以及文學讀物，也都風起雲湧，引來眾多讀者，所以當「中國書城」這樣以大型賣場出現，立即出現一陣跟風，如在館前路有「全台書城」，在武昌街有「中華書城」以及「世界書城」、「出版家書城」和「黎明書城」，一時臺北市書城處處，而最具影響力的還是「中國書城」，一直到一九八六年結束，十五年間，據胡子丹回憶，「中國書城」至少有三件事值得大書特書，其一，代表臺灣出版界參加國外國際書展，奠定後來歷年舉辦的國際書展活動；其次，為「中華民國圖書出版事業協會」成立催生；還有，首創音樂晚會與愛書人同樂。

單說這第三項──一九七三年六月九日，「中國書城」為慶祝成立三周年，於中山堂舉辦大型「讀者聯歡音樂晚會」，共襄盛舉的共有六十九家書店和出版社，絕大多數都是「中國書城」成員，大會主持人即胡子丹，另由台視「青春旋律」主持人余光，擔任節目主持人，晚會除由當時最受歡迎的一流影歌星表演和歌唱節目，並準備大量獎品，贈送出席讀者，抽獎主持人為張小燕與孫越。在讀書出版史上，這又是破了紀錄，從民國成立，到如今一○七年，如此為出版界舉辦的大型晚會，從未再讓愛書人開開眼界。

意志堅定一生學習

十五年的「中國書城」，只有胡子丹頭腦裡還存放著曾有這些人的參與──書法家王壯為為「中國書城」題字，以及黃根福、黃根連昆仲（巨人）、常效普（普天）、王吉隆（詩人綠蒂，長歌）、周思（三山）、文忠輝（軍事譯粹）、林春輝（光復）、林洋慈（國家）和華武駟（天同）等。

九十歲的胡子丹，自小坎坷，他一生受盡屈辱，只因生在民國十六年，剛滿八歲，就遇到日本人侵略中國，爆發七七盧溝橋戰爭，從此開始他的逃難人生，二十一歲，投效海軍，在艦上服務，某次上街邂逅海訓團同學宋平，就因宋平在香港寫信給在左營同學陳明誠，信中附筆向胡子丹致意，就此糾纏一生，被誣認為政治犯，關進海軍情報處臨時羈押站，不久又遭移往綠島「新生訓導處」，遲至一九六○年，三十二歲時，始離開綠島，莫名其妙被關十一年。出獄後成為臺北市遊民，露宿街頭，先後當過三輪車夫、臨時演員、擺地攤賣成衣……

還好胡子丹一生意志堅定，在任何情況下永遠繼續向前，一生學習，十七歲時就因緣際會在青島美國第七艦隊協辦的中央海軍訓練團學習美式一對一密集教育，打下英文基礎，特別在綠島期間亦努力自學，所以後來終於有機會創業，先辦天人出版社，不久又成立國際翻譯社。

事業有成後的胡子丹，一直在國際翻譯社上班，八十四歲停止了三十多年的打網球生涯和四十多年的開車習慣，但他不願意從此成為弱勢老人，重新展開新的人生，買了一台運動腳踏車，晨起，每日踩踏六百下，另外，開始學彈鋼琴，讓自己腦筋靈活，至今已五年。

胡子丹說：「外戰（抗日）讓我失去了童年，內戰讓我失去了青壯……」可能就因這些打擊，激勵他的晚年生活要過得更加精采，雖然他身上已裝了支架，他還是虎虎有風地覺得──「活著真好」。

因為比我大了八歲，看來無論人情練達或人生智慧，都比我開朗豁達，薑是老的辣，所以子丹先生，讓我向您致敬！

(中國時報)