人間沙龍－初見．絕響──悼念洛夫先生

2015年9月下旬的某日，在洛老家拿取墨寶留影。（林珮如提供）

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中國時報
文／林珮如

2015年底，我有幸參與「詩魔之境～洛夫書畫創作展」的籌備工作，九月下旬的某日與年輕藏書家陳學祈先生到洛老家拿取墨寶。

那是個周日清晨，洛老家位在幽靜公園邊的老公寓裡，一踏進客廳，撲鼻而來的是香噴噴的蔥油味，師母正煎著她拿手的金門家鄉菜─蔥油餅。她熱情地端出剛起鍋的兩盤蔥油餅來迎接我們，點頭寒喧後，洛老進房拿出早已備妥的書法畫作，坐在客廳裡一張一張展開來，跟陳先生討論如何裱幀。

他話不多，說話如寫詩般精簡，他問了我的名字之後慢步走進書房，我們則和師母在客廳話家常，享用口感好、香氣足的蔥油餅。洛老再度回到客廳，手裡拿著簽了名的詩作「隱題詩」給我當見面禮，我激動地雙手微顫，大師對晚輩的溫藹，讓我在九月初秋的老公寓裡如沐春風。

景仰的詩魔從書裡走出來，尊崇和敬畏不足以表達我的心情。看到《文訊》雜誌封德屏社長引用論語中子張所說的：「望之儼然，即之也溫」，這應該就是最貼近洛老給世人的印象了。

那次的書畫展，我珍藏了洛老的二幅墨寶「金龍禪寺」和「月出驚山鳥」，他把詩的韻律美融合在宣紙和筆墨中，書法裡有節奏，畫的構圖裡有律動，詩畫樂融為一體，充滿魔性。

睹物思人，感念至極，以詩留下永生，悼念洛老。

(中國時報)

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