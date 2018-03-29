2018年03月29日 04:10 中國時報 鄭順聰

為了躲避寢室的風暴，修遠下課後就躲到圖書館去，在書架間漫步，邊漫步邊想著怡夏會不會在此，會不會在圖書館偶遇，聽說她手受傷了，這是大好機會。也不知徐星輝傷她多重，但那都是過去的事了，這是新的學期，她的雙眼都是望向修遠的，過去就過去了，修遠有機會，他也要將往昔拋開，不能耽溺在過去，愛情脆弱，一碰觸就會破碎，但何不嘗試一下呢？

書架一排西洋藝術家的畫冊，修遠隨意翻閱：莫內、梵谷、雷諾瓦、畢卡索、馬蒂斯、達利、米羅…修遠抽出的書的封面，女人脖子頎長，嫻靜中含著故事，找了處位子展閱，莫迪里亞尼，筆下的女人沒有眼珠子，藍色的，攲側著頭，若有所思。

修遠耽溺於莫迪里亞尼的繪畫，被女人藍色的眼睛吸引，他凝視著那雙眼睛，想要看透什麼，卻又沉浸在沒有眼珠子的悲傷與哀愁之中，修遠凝視著，凝視著竹簾後的怡夏，在古典詩社，剛坐定的她，手腕貼著藥膏。

「聽說你手受傷了，要小心啊！」修遠說。

「停機車的時候不注意，整台歪倒，手就挫傷了。」怡夏說。

「這是我剛才去西藥房買的藥膏，給你敷用，要趕緊好喔。」

「不用，不用，我已經有了。」

「已經買了就給你啦！」

「真的不用啦！」

修遠望著怡夏的雙眼，將藥膏遞給她。

這晚古典詩社的聚會，修遠就是忐忑，怎樣就是聽不進響叮噹講解古詩平仄押韻的規律。

聚會的最後，社員在門口穿上鞋子，一一道別。

「我陪你走！」修遠大膽說出來，怡夏沒有正面回應，而是從筆記本抽出一張紙：「這是上次作對子時跟你交換的書籤，還給你，我先走了。」

修遠手握自己的字跡，上聯寫著：山水跌宕音難覓。

其旁的下聯，流麗的毛筆字對出：形影徘徊情何尋。（本連載完結）

(中國時報)