孫鵬狄鶯獨子 揚言恐攻！在美被捕 搜出子彈、絞喉器具

2018年03月30日 01:12 中國時報 蔡鵑如 、 楊孟立 、 林郁平 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人孫鵬與狄鶯的獨子、18歲台灣留學生孫安佐，在美國涉嫌揚言將在5月1日對就讀的高中開槍掃射，已被美國警方逮捕、並被控恐怖威脅罪名。孫被捕後否認意圖發動恐攻，稱僅是開玩笑，但賓州警方發現，孫安佐搜尋購買步槍的方式，並在他寄宿家庭房間內搜到軍用防彈背心、強力十字弓與弓箭、20發子彈等軍用品，宛如小型軍火庫。

預告掃射校園 玩笑開過火

美國法院同意孫安佐以10萬美元（約台幣293萬）交保，預定4月11日開庭。他遭控的恐怖威脅若確定有罪，最重可能得面臨5年刑期。據刑事局初步了解，孫安佐係拿5年期學生簽證，並於去年入境美國，初查並無美國籍，現由外交部駐紐約辦事處積極聯繫處理。

外交部發言人李憲章表示，孫是交換學生，住在費城西邊小鎮的寄宿家庭，寄宿家庭也聯絡了律師，外交部會盡快安排同仁去探視，確保他的司法權益、人權受到保障。

孫安佐去年8月前往費城近郊卓克塞爾丘（Drexel Hill）的「邦普天主教高中」就讀。幾天前他對一位同學透露，5月1日不要上學，因為他打算在校園開槍，不過隨即稱是在開玩笑，之後孫又問對方如何買槍。由於美國校園槍擊頻傳，同學擔心他有發動攻擊之虞，因此把談話內容報告師長，校方再向警方報案。

軍事迷 網搜買AK-47方式

警方隨即在27日逮捕孫安佐，並取得搜索票前往寄宿家庭，在臥房內起出包括軍用防彈背心、可攜帶子彈的背包、加裝瞄準器的強力十字弓、弓箭，可用於AK-47及AR-15步槍的支架，20發9釐米子彈、軍用滑雪面罩、耳罩，甚至絞喉裝置「Garrote」等軍事用品，不過沒有槍枝。

上達比鎮區警察局28日的記者會現場，搜出的軍用品足足擺滿兩張長桌。警察局長契伍德直言，「你還不是美國公民，就能夠累積如此多這類東西，一定哪裡出了問題，有人沒有好好注意。」

他說，孫安佐以學校的iPad搜尋購買AK-47和AR-15步槍的方式，2月還帶著一枚大口徑子彈到學校，他也曾在網路上分享自己戴面具、手持火焰噴射器的影片，警方認為茲事體大，合理懷疑孫可能盤算進行「某種可怕的事情」。契伍德警告，「對於針對任何一所學校的威脅，我們都是零容忍，任何威脅要在學校開槍、丟炸彈或傷人者，都會被關起來。」

愛聊槍 「萬聖節」行頭嚇人

孫安佐的律師、公設辯護人拉托伊森說，孫沒有謀畫校園屠殺，警方找到的東西「沒有一件是非法的，所有物品都是合法取得，其中部分是他萬聖節穿去學校的行頭。」拉托伊森告訴美媒，孫安佐的舉動無害，他是個軍事迷，十字弓是在美國運動用品店購得，他強調，「購買槍的零件或把玩它們沒有犯法。」

孫安佐被控恐怖威脅罪，震撼校園和當地社區。邦普天主教高中高三生布萊恩曾和孫安佐一起上數學課，兩人座位很近，他說正是因為萬聖節，孫的行為引起他注意。「他穿著全套的軍事行頭，看起來很逼真」「他對這些東西入迷，大家常聽到他在聊槍。」布萊恩說，有老師看到孫安佐被上銬帶走。另一名學生表示，大家都很驚訝，不相信有這種事。

(中國時報)