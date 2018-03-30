為建交鋪路！陸梵最快明簽署主教任命協議

2018年03月30日 01:12 中國時報 楊家鑫 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

中國天主教主教團副主席兼祕書長郭金才最近披露，陸梵雙方談判主教任命協議已至「最後階段」，最快可能本月底（31日）就簽訂協議。這是近期大陸天主教會方面首度公開披露陸梵建交進度，一旦雙方簽定協議，相當於搬開建交最大絆腳石。大陸外交部28日強調，中方對改善陸梵關係始終抱有誠意，也一直為此做出不懈努力，希望陸梵對話持續進行，並取得積極成果。

弭平70年裂痕 談判進入最後階段

自教宗方濟各上任以來，陸梵關係回暖乃至熱烈的跡象明顯。去年12月就傳雙方針對主教任命問題舉行第七次工作小組會議，隨後又傳出教廷要求2名合法主教讓位給北京任命的主教，及準備承認7名大陸自行任命的主教。

教廷發言人指「並非很快」簽署

義大利《米蘭晚郵報》2月更披露，教宗方濟各已同意與大陸簽署主教任命協議，3月大陸全國兩會後，將派代表至羅馬簽署協議。梵蒂岡還考慮在陸梵建交後，將台灣駐教廷大使館遷到馬爾他騎士團，或讓台灣另立與教廷對口的「文化機構」。

不過教廷發言人柏克昨日指出，中國大陸和教廷「並非很快」就會簽署歷史性的大陸主教任命協議，他強調教宗方濟各在中國問題上，仍與合作對象保持經常連繫，也參與目前雙方對話的各個進程。教廷的回應，明顯與中共認可的主教郭金才說法有很大出入。

在大陸77位主教 53位獲雙方認可

報導稱，教廷與北京建交擁有一定基礎，因為目前在大陸傳教的77位主教中，有53位同時獲得梵蒂岡與北京的認可，僅有17位主教是單方面由梵蒂岡任命、卻沒有獲得大陸官方承認，其中還有2位年長主教去年12月被梵蒂岡要求辭職。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》英文版近日援引中國天主教主教團副主席兼祕書長郭金才表示，陸梵本月底（31日）有望簽署主教任命協議。他直言，陸梵雙方談判已至「最後階段」，「如果事情順利，最快可能本月底（31日）就簽訂協議。」

針對陸梵關係進展與與台梵外交危機，外交部長吳釗燮表示，教廷方面向我方強調並未與大陸方面就政治層面進行討論，我與梵蒂岡關係「短期間之內沒有問題」。

他指出，教廷與大陸正探討教務的協議，政治的部分並沒有討論到。外交部也表示，與駐教廷大使館均將持續密切關注及掌握相關發展。

(中國時報)