核二跳機 藍委要求經長下台

2018年03月30日 01:12 中國時報 王玉樹 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

對於台電核二廠2號機重啟後跳機，經濟部長沈榮津29日表示，原廠技術師會查明跳機真相，然後再討論懲處。（姚志平攝）

核二2號機跳機事件昨在立院遭到炮轟，立院國民黨團昨舉行記者會，藍委要求包括原能會主委謝曉星、經濟部長沈榮津及台電高層都應有人下台負責，行政院長賴清德更應立即向國會提出專案報告。

天候差鋪管難 提前不易

面對2號機可能缺席，面臨嚴峻的供電考驗，經濟部長沈榮津昨指示檢討新機組提前上陣救急。不過台電直言，林口新3機、通霄新2機各有工程協調、天候鋪管困難因素，提前恐有困難。

2號機併聯一日就跳機，昨在立院是遭到不分朝野立委重炮攻擊，國民黨立委王惠美嘲諷，這次出事到底是台電做半套，還是台電與原能會聯手演出一場安全無虞大戲。時代力量更要求2號機須經立院同意後才能再重啟。最後經濟委員認為經濟部對核二事故、供電安全與人員懲處交代不清楚，決定暫時罷審台電核後端預算審查懲戒。

昨天被立委要求負責下台的沈榮津在議場是臉色凝重，經濟部官員私下說，雖然這次意外問題不大，只是因為之前打過包票，被盯也是沒辦法的事。如果真的要有人負責，因為台電總經理鍾炳利直接督導整個核二再轉計畫，恐得由其負起責任。

新機組 7月才穩定供電

核二恐再被立院卡關，接下來核三1號機即將在4月3日進行歲修，4月的備轉容量率將降到只有5％多一點，如果核二2號機不能儘快上線，沈榮津坦承，確實會有備轉容量偏低的問題，他指示台電看今年夏天其他新建機組是否能提早併聯努力發電。

但此卻讓台電喊苦，今年可以正式上陣的三個新機組，一個是

大林新2號機，目前雖已供電，但屬試運轉階段，供供停停，要到7月15日正式商轉才會穩定。

除了這個已蓋好，比較不會有意外，台電評估其餘兩部機組要提前，難度都很高。苗栗通霄新2機，由於海床上的輸氣海管受限天候不好，海浪過高，無法施工，能否在表定6月15日併聯台電已無把握，更遑論提前發電。

台電稱跳機是預期流程

核二2號機跳機引軒然大波，不過台電董事長楊偉甫卻認為，機組在滿載前都屬於測試階段，是預期計畫中要經過的程序，因此這個過程（出現跳機）是在預期流程當中。

楊偉甫表示，併聯到滿載發電的過程當中，都還算是在測試的狀態之下。核電廠因為有比較高的安全設施條件，發現訊號異常都有保護裝置，所以在這次測試過程當中，才會有跳脫反應，他對此安全防護設備有信心。

(中國時報)