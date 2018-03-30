乾淨的煤 學者直言沒這種東西

行政院長賴清德強調「乾淨的煤」，學者直言「沒這種東西」。圖為國民黨立委王惠美（右）拿著不同種類的煤，要賴清德（左）分辨哪一個才是「乾淨的煤」？（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

為重啟深澳燃煤電廠，行政院長賴清德不惜以該電廠將採「乾淨的煤」捍衛政策。對此，中央大學環工所特聘教授張木彬昨直言，台電有很多環保煤，但從來沒聽說過有所謂的「乾淨煤」，畢竟煤除了硫、氮、重金屬等，雜質是無法避免的，「所以你要買到乾淨的煤，是沒有這種東西的。」

台灣氣膠研究學會昨以「什麼是乾淨的電廠」為題，解釋如何透過控制技術降低空汙。交大環工所教授蔡春進表示，燃煤確實會產生空汙，但我國電廠若都能裝最新防治設備，例如低氮氧化物燃燒器、再生式活性焦炭技術，是能有效去除汙染物。

蔡春進說，深澳電廠主要爭議在於無法採天然氣，「如果可以解決，我也覺得天然氣比較乾淨，但我們還是需要穩定的能源，畢竟2025（指為兌現蔡政府非核家園計畫）還是需要30％的燃煤發電」。

身兼台灣氣膠研究學會會長張木彬則表示，大家都在談「乾淨煤」，但從環保角度有沒有乾淨煤？台電確實有環保媒，但從來就沒說過有「乾淨媒」，因為煤的成分除碳、氮、硫等，就是重金屬，雜質無法避免，「所以你要買到乾淨的煤，是沒有這種東西的。」

為何賴清德會喊出乾淨煤？張木彬說，政院要說的應是clean coal technology，中文叫淨煤技術，就是燃燒前先將煤「氣化」，產生以氫氣、一氧化碳為主的合成氣，再藉此發電，「然後他們就斷章取義把clean coal說出來」，所以是有clean coal technology，但沒有clean core。

張木彬說，站在國家能源安全角度，能源供應須多角化，水力發電當然好，但更重要的是火力、核能及再生能源如何搭配，「但2025年再生能源要達20％，目前情況確實沒那麼樂觀」。

他說，為達能源多元化，核能也應放在整體發電，「當然現在氛圍不適合去講這些」，但核能發電應該要有它的功能，「廢核當然是終極目標，但過程必須smooth（平順的），不能捉襟見肘引起電力緊張，這就不是很好的方式。」

被問到「所以2025非核家園是對的嗎？」他語帶保留地說，「這個…有興趣的話，我再召集大家從環境工程角度來看國家能源政策，今天比較不適合談這個。」

(中國時報)

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