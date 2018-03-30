6月前 美不會對陸開徵關稅

2018年03月30日 01:12 中國時報 李書良 ／綜合報導 ／綜合報導

美國貿易政策「鐵三角」昨日相繼對大陸放話，商務部長羅斯（Wilbur Ross）強調，美國目標是要保護美國，反制大陸對智財權的竊取。貿易代表萊蒂澤（Robert Lighthizer）表示，將在大陸商品關稅生效前給出60天窗口期，6月前或不會開徵關稅。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）則明確指出美國的關稅法令，就是針對「大陸製造2025」。

為反制美方，昨日大陸也宣稱，要求對技術出口、外國投資者併購大陸境內企業等活動中涉及國家安全的智財權對外轉讓行為，進行審查。

在陸美貿易摩擦白熱化之際，稍早曾傳出美國財長穆欽（Steven Munchin）有意訪大陸，以要求大陸降美國汽車進口關稅、擴大金融市場准入及轉向美方擴大半導體產品，作為談判條件。不過，不但穆欽訪陸行程沒有下文，昨日，華爾街見聞援引美商務部羅斯談話，他表示，川普有關中國大陸關稅的聲明將很快宣布，主要目標是反制中國大陸對智財權的竊取，「美國不是在脅迫，而是在保衛自己」。

另一員鷹派大將萊蒂澤指出，他將在大陸商品關稅生效之前給出60天的窗口期，今年6月前或不會開始開徵關稅。當被媒體問及陸美是否可透過談判避免關稅大戰時，萊蒂澤雖稱「這存在希望」，但他也說，「要將陸美貿易關係帶到一個好的地方，將需要幾年時間」。

剛上任不久的白宮貿易顧問納瓦羅更直接表示，川普對大陸商品徵收關稅的法令，針對的當然是「大陸製造2025」的重點推進產業。納瓦羅說：「『大陸製造2025』基本就是中國大陸肆無忌憚地宣佈，他們將主導未來所有新興產業。」

(中國時報)