陸促美懸崖勒馬 協商解決

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中國時報
林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰甚囂塵上，美國貿易代表萊特希澤昨向外釋出，美國對陸產品加徵關稅可能要到6月才會實施。對此，大陸商務部發言人高峰昨批評，美國一系列舉措，是典型的貿易保護主義，是冷戰思維作祟；大陸呼籲美國懸崖勒馬，否則將採一切行動，奉陪到底。

大陸鷹派媒體《環球時報》昨在社評嗆聲說，依對等報復原則，大陸對美國產品加徵關稅的清單制定接近完成，不久將公布；並強調該清單將沉重打擊華府囂張氣燄，讓美方付出沉重代價。

高峰昨於例行記者會上強調，美國對大陸在經貿問題上採取的一系列舉措，是冷戰思維、零和意識作祟；大陸對外開放的決心和信心沒有改變，希望美方不要拿大陸當藉口。

高峰表示，注意到了萊特希澤的相關言論，希望美方認清形勢，順應經濟全球化和貿易投資自由化的趨勢。他也敦促美國摒棄單邊主義、貿易保護主義的做法，透過對話協商解決分歧，以維護陸美經貿合作的良好局面。

高峰指出，美對陸產品徵稅，開啟了非常惡劣的先例，違反世貿組織的規則；且徵稅後會使美國國內原物料和消費產品價格上漲，最終傷害到的是美國人民。

「解鈴仍須繫鈴人」，高峰呼籲美國停止錯誤做法，收起單邊主義的「大棒」，否則大陸將採一切措施，堅決捍衛國家利益。

(中國時報)

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