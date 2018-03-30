向美力爭關稅豁免！賴揆要查台灣鋼鋁「含中成分」

2018年03月30日 01:12 中國時報 張理國 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

美國對進口鋼、鋁課徵國家安全關稅，行政院長賴清德昨在行政院會裁示，經濟部應協助業者釐清台灣鋼鋁的「含中成分」，並由政務委員鄧振中、行政院經貿談判辦公室及經濟部持續與美協商溝通，力爭豁免關稅加重，確保台灣經貿利益。

對此，經濟部國貿局表示，近日將與工業局分工，從製造業與貿易商兩頭清查，了解其進口中國的中間原物料與比例是多少，其中有多少是出口。但因鋼鐵產品樣態非常多，不是都那麼容易一一確認到成分，只能說會儘快。希望趕在4月底前收集到，以利向美爭取鋼鐵豁免國談判。

國發會副主委邱俊榮說，不止鋼鋁、政府可能針對所有產業全面檢視「含中成分」，但目前半導體產業並未受此影響，政府還是有信心，台積電非常穩健。

賴揆日前在立法院答詢時表示，無論是301條款、鋼鋁稅，美國都是針對大陸，不是台灣；美國對台灣的要求，是要釐清台灣出口到美國的產品，有多少是「含中成分」，才有可能加入豁免名單；經濟部將與台商召開會議了解詳情，並協助業者轉用中鋼、台塑的原料，降低從對岸進口原物料。

國發會在「美中貿易摩擦的可能影響及因應」指出，整體經濟面，亞洲位居全球供應鏈中心地位，小型開放經濟體如台灣、南韓不免受到波及；出口方面，台灣出口以中間財為主，加以三角貿易熱絡，台灣出口及大陸的台商難免受到影響。

邱俊榮轉述，國發會主委陳美伶認為，危機某種程度也是轉機，中長期因應對策，就是多元化的市場及產品，不要集中在特定的產業，讓台灣可獲利的市場及產品更多元化。

賴揆在聽取報告後表示，陸美貿易摩擦升溫，可能波及全球經濟及金融市場穩定；面對當前全球經濟局勢，蔡英文總統第一時間指示加大台灣研發生產比重、加速台灣內需投資、提高創新能量、多元布局。

(中國時報)