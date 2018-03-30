槍案頻傳 校園武器零容忍！美掀反槍狂潮 孫安佐踩雷

2018年03月30日 01:12 中國時報 劉屏 ／華盛頓29日電 ／華盛頓29日電

台灣學生孫安佐涉案被捕後，美國賓州上達比（Upper Darby）警察局舉行記者會。會前，局長戚伍德與記者有說有笑，可是記者會一開始，戚伍德面容極其嚴肅。不僅因為這是涉及威脅的刑事案件，更是因為此刻美國社會空前主張管制槍枝，尤其是校園裡，對於武器是「零容忍」。

最高法院對槍枝管制聽訟

就在孫安佐被捕、住處被搜的同一天，美國聯邦最高法院決定就槍枝管制一事聽訟。這是美國憲政史上的大事，因為美國人民擁槍權係憲法明定。多年來，儘管不斷有人主張限槍，但最高法院從來不為所動。如今美國槍枝濫射案嚴重，武器性能日益精良，殺傷力可怕，已對美國造成恐怖威脅，最高法院不能再坐視。

尤其受到美國社會關注的，是連續出現在校園裡的重大槍擊案。就在上個月，佛羅里達州道格拉斯高中17人因此殞命，全美震驚，連一向強力主張擁槍權利的美國總統川普也調整立場。孫安佐被捕前2天，道格拉斯高中學生發起的抗議活動在全美各大城連線舉行，支持者極眾，華盛頓甚至創下遊行人數最多的一次。

為了嚴防武器進入校園，不時傳出執法可能過當之事。例如加州一位少年用樂高積木組成步槍造型，拍了照片，置於Instagram，因此被捕。又如新澤西州一位小學生，只因帽子上有軍人持槍作戰刺繡，竟被學校停學數日。

佛州校園槍擊17死震驚全美

一個月前，華府近郊一位華裔高中生因為帶槍到學校而被捕。這位學生品學兼優，為什麼涉案？後來得知，他有極強的正義感，常常覺得自己有責任「除去一切惡人」。外界進一步獲悉，他曾在自己的筆記本上寫道「覺得自己心理不太正常」。此案訂下個月開庭，法官不准交保，理由是「對社區治安有疑慮」。

校園霸凌增加學生攜槍率

這位華裔學生顯係因為心理因素而攜槍進入校園。專家發表報告指出，帶武器到學校，很重要的因素是校園霸凌。被問及「想要帶武器到學校嗎？」曾遭霸凌者，回答「是」的，比未曾遭霸凌者高了8倍。尤其是曾遭到某幾類嚴重霸凌（例如東西被蓄意破壞）者，這個數字上升到34倍（想帶槍到學校）至49倍（想帶武器到學校）。校園安全，一方面如前述警察局長說的「對武器零容忍」，一方面要設法減少霸凌而降低帶槍入校之意，看來仍有長路要走。

(中國時報)