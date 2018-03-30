槍襲校園 狄鶯：兒子玩笑話

藝人狄鶯與孫鵬的18歲獨生子孫安佐，涉嫌威脅5月1日要對美國賓州邦普天主教高中開槍掃射，遭警方逮捕。孫安佐在臉書中張貼多張噴火器的畫面（左圖）及身著軍裝持槍照片（右圖）。（摘自孫安佐臉書）

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中國時報
／台北報導

孫鵬、狄鶯18歲獨子孫安佐揚言攻擊就讀的高中，經同學舉報遭捕。狄鶯昨一整天電話接不完，也和美國律師聯絡並掌握兒子情況，她強調兒子絕沒犯法，兒子個性聽話、善良，她今將和孫鵬赴美救子，相信會平安把兒子帶回台灣。

狄鶯對媒體表示，兒子只是單純講了一句玩笑話「我會開槍哦」，結果兒子的同學告訴老師，老師報警後，兒子才知道「代誌大條」。她澄清兒子沒有槍，被美國警方搜出防彈背心等配備，是她和孫鵬過年去美國探視兒子時，孫鵬從網路上訂購，再從台灣帶過去，這些配備在美國都是合法的。

據台灣捷豹軍品店老闆陳冠庭表示，孫安佐被查扣的物件，其中十字弓跟20發9釐米子彈，應該都在美國購得，因為台灣管制嚴格，十字弓屬管制項目，實體店家買不到，私下管道或許有，但要專人介紹，以孫的年紀和財力有難度，也不可能通過機場安檢帶去美國。

狄鶯在媒體上說，孫安佐因為愛打靶，孫鵬以前會陪兒子一起去打靶俱樂部玩，兒子從小有正義感，喜歡槍和武器，是軍事迷，把國際刑事鑑定專家李昌鈺當偶像，想當反恐小組、去美國當警察，因此才申請美國學校讀犯罪心理學，今年8月入學。

孫安佐去年10月在Youtube上傳自製火焰噴射槍影片，並在影片中註記在台灣可合法擁有，「只是一定要在沒人的地方試，不然會有公共危險罪的嫌疑」；孫安佐也被在台北住家的鄰居指控3年前曾躲在自家2樓露台用BB彈攻擊路人，狄鶯對媒體強烈否認沒這件事，如果是這樣，警察早就關切了。

狄鶯疼愛獨子眾人盡知，孫安佐小時不經意童言童語發問：「媽咪，如果有人挾持我，叫妳吃大便，妳吃嗎？」狄鶯毫不猶豫：「當然吃」、「叫我死都可以，何況吃大便」。

狄鶯疼愛孩子的同時，對孫安佐的管教也嚴格，是出名的「虎媽」，舉凡兒子睡覺、讀書和玩樂都嚴格管控，小時連吃飯時間都限制約50分鐘，她曾說自己修理兒子誰都攔不住，連孫鵬都要退避三舍。孫安佐同時被培養出「虎子」性格，每次看到媽媽狄鶯擦指甲油、化妝或衣服穿得曝露就會狂唸，狄鶯看似在家中是霸氣女王，其實是「子管嚴」。

孫安佐去年中到美國念書，狄鶯難過地在臉書寫「這是我有生以來最痛苦的一天，兒子離開我，到美國讀書，我第一次感受到人的心怎麼會這麼痛，整個心好像被掏空一樣」；孫鵬則自認管很多，但孩子上高中後，他改採「責任制」，曾說沒特別教孩子，「我只教他守法觀念」」。

(中國時報)

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