享言論自由 但「說」殺人觸法

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中國時報
／綜合報導

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐在美涉恐怖威脅遭捕。美國憲法保障言論自由，前提是不得侵犯他人的自由。美國法律明令禁止暴力威脅、犯罪威脅和歧視性言論，好比揚言要殺人、放火，雖然只是嘴巴說說，卻會受到法律制裁。

知名律師邱彰29日在臉書對此事提出看法，分析對孫安佐有利和不利條件，並中肯說：「個人的想法是請他的父母多多證明他平常是個乖孩子，很內向，喜歡看一些英雄的漫畫等等。希望他得到的懲戒就是被學校開除、驅逐出境。而這兩個結果是必然的。」

邱彰提到，任何犯罪要成立，都需要證明「意圖」及「行為」。任何恐怖攻擊要成立的話，也需要證明「意圖」和「準備工作」，所以狄鶯的律師要辯護的就是他沒有意圖，而他擁有的槍械都是以前就有的。

她指出，「對他（孫安佐）有利的地方是他的年齡很輕、判斷力不足、對美國社會不熟悉，他的資源都不夠，沒錢去買武器。他沒有去過海外（中東），也沒有狂熱的宗教信仰等等。對他不利的是他要攻擊的正是社會最弱的一群，學生」。

美國法學會的《模範刑法典》（Model Penal Code）將「恐怖威脅」列為三級重罪。美國各州法律不同，對於恐怖威脅的罪名和刑罰也不一樣，但處罰力度都相當大。

2010年，新澤西州史蒂文斯理工學院一名大陸留美博士生翟田田，與教授爭吵時揚言放火燒學校，按該州法律，他犯的是重罪，最高可處5年徒刑。翟田田算走運，只吃4個月牢飯就被遣送回國。

在美國，語言威脅幾乎等同於暴力本身。美式思維認為人要講誠信，說到就一定要做到，因此語言威脅幾乎等同於已實施的犯行。

美國校園槍擊事件頻傳，學校和執法人員對這類威脅採「零容忍」態度，很多學校會有員工監視學生社交網路，若發現有安全隱慮便立即採取行動，最嚴重會開除、法辦學生，因此留學生在社交網路上傳東西或發表個人想法，一定要三思，以免後悔莫及。

另外，美國憲法雖保障人民可以擁有武器的權利，但必須合法。值得注意的是，有些州將外來的武術道具也列為武器，如：武士刀、匕首、飛鏢、短劍、長劍、雙節棍…等。曾有華人在公園裡練劍，結果遭到民眾報警檢舉而被捕的案例。

(中國時報)

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