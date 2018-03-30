小英官邸見柯夫婦 合作2018

扁爆料，小英曾在官邸會見柯文哲（左）夫婦，並允諾2018大選合作。不過小英曾對北市長參選人姚文智（右）說，「如果我偏心，一定偏著你」。北市長選舉，小英如何出招各方關注。圖為上月17日三人在台北保安宮上香。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前總統陳水扁最新一期「新勇哥物語」，不僅打臉前副總統呂秀蓮，還爆料，「就我了解，蔡總統兼黨主席早已在官邸約見柯市長夫婦，親自表達2018願與柯市長合作的決定。」

內容還提到，如果這是真的，顯然（台北市）不想徵召提名黨的市長候選人；至於選不贏，會是第三名云云，都只是藉口託詞而已！

北市長位子小？打臉呂秀蓮

日前呂秀蓮說，她要參選台北市長，阿扁跟她說，「台北市長位子太小了」，還說扁常「變來變去」；不過陳水扁在最新一期「新勇哥物語」驚爆內幕，打臉呂秀蓮說，「勇哥，你認為阿扁會這樣跟呂副說嗎？」台北市長是僅次總統的民選公職，民選總統4人就有3人做過首都市長，怎麼會太小呢？

內容指出，扁是問呂，為何要選24年前他才43歲就選過的台北市長？呂提到她要守住台灣的山海關，也要推動台灣永久中立的公投。阿扁才說，那要選更大的台灣總統，而不是台北市長。

擬採徵召提名 沒初選機制

至於先前指扁力挺民進黨立委姚文智參選市長，「新勇哥物語」指出，「扁從未說過他支持誰選市長，哪來支持的人選，變來變去？阿扁引述民調，分析選情，不代表他支不支持。」

「新勇哥物語」更驚爆，台北市長由黨主席徵召提名，根本沒初選機制。「就我了解，蔡總統兼黨主席早已在官邸約見柯市長夫婦，親自表達2018願與柯市長合作的決定」；如這是真的，顯然不想徵召黨的市長候選人。

需先求證當事人 姚不評論

對此，積極爭取代表民進黨角逐北市長的姚文智說，「勇哥」所言是真、是假他不知，所以難評論，這恐怕還是得跟相關當事人，包括蔡總統、柯文哲、陳佩琪，甚至「勇哥」求證才對。

但姚文智強調，扁提到的事2月其實已傳出，至今有段時間，政治情勢有極大轉變，綠營基層期待自推北市長人選聲浪遠超乎想像。因此，他依舊強烈主張須推出選將；而最好方式就是重啟初選，透過協調、辯論、民調找出最好的候選人。

至於柯P，昨北市府發言人劉奕霆沒證實，僅說柯市長態度與立場仍舊不變，外在因素無法改變，能做的就是把自己事情做好，才是連任最好的準備。

(中國時報)

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