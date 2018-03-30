八百壯士自拆帳篷「很快會回來」

2018年03月30日 01:12 中國時報 朱真楷 、 周毓翔 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

在立院外搭帳篷抗爭402天的八百壯士，因申請路權、搭帳程序問題，遭北市府下令拆除。八百壯士昨決議，抗爭訴求既是護憲，手段自要謹守法令，因此決定不等北市府強拆，自己先動手拆除，未來會再重新申請原地設帳篷。此外，台北市長柯文哲日前拆除公投盟帳篷昨引獨派不滿。昨上午10時左右，柯文哲遭獨派人士丟鞋抗議，不過鞋子沒打到柯文哲，而是打到隨行員警身上。

八百壯士捍衛中華協會執行長羅睿達指出，昨只是暫時拆除，八百壯士行動絕不因此停歇；他說，立院大門口路權他們一直有申請，現在缺的是地上設置帳篷程序須補齊，他們很快就會在原地重新集結。

北市建管處指出，任何團體或個人要在路上搭設臨時帳篷，須先向工務局申請路權，經核可才能再向建管處申請報備搭設。帳棚搭設後一旦超過申請時間，就須3日內拆除；假若該申請者要繼續申請原地搭帳篷，無論如何，都須先拆除、再申請。

換言之，八百壯士若要繼續在原地陳抗，唯一方式就是先拆除帳棚，等重新跑申請程序，就能在合乎法規下繼續抗爭。

台北市長柯文哲昨表示，當市長3年來，立院外帳篷都沒處理「這是不對的」，雖然很多人跟他講選舉年這不要做、那不要做，但看到不對就要處理；像中山區大彎北段商業宅，當初若是他一定拆掉，「現在搞到1678戶要怎處理？」

不過，柯強勢拆除公投盟帳篷引發獨派不滿，昨上午10時左右，他從北市府步行至誠品信義店參加活動，竟遇獨派人士丟鞋抗議，鞋子沒打中市長，柯P說，不會丟準一點。

面對公教人員年改將於7月上路，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆聯手提出《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，並完成連署，希望將施行日期延後，待軍人、勞工年改法案三讀後一併實施，以符合法規範一致性及平等原則。

(中國時報)