蔡4月17訪史瓦濟蘭 直飛不過境

友善列印
中國時報
／台北報導

今年是我國與史瓦濟蘭建交50周年，外交部長吳釗燮昨宣布，蔡總統4月17至21日將出訪史國，這是蔡上任後首度非洲行。至於另一邦交國布吉納法索，因總統允諾許多國際會議及元首高峰會，該時間不便接待而未納入行程，不過吳釗燮強調，台布邦誼穩固。

總統府昨宣布蔡總統出訪時程，吳釗燮指出，此次出訪主軸是「同心永固」，取「兩國同心，邦誼永固」意思。

訪團全程搭專機直飛，不過境其他國家，成員包括國安會、外交部及參與台史合作計畫相關部會首長或副首長、立委、企業代表及媒體。

史國1968年獨立後便和我國建交，今年是兩國建交50周年，也是史王恩史瓦帝三世50歲生日暨史國獨立50周年的「三個50」。

吳釗燮表示，此次專程率團訪問，是為增進相互瞭解，強化雙邊友好關係，及實地瞭解兩國各項合作計畫執行情況。除參與各項慶典行程外，將會參訪台灣醫療團協助史京政府醫院。

此外，訪團也將訪視國合會在當地的技職教育、職訓及農業合作等計畫執行情形，還會和我國在南部非洲的企業代表座談，瞭解我國企業目前在非投資狀況，並與旅居南非僑民及台商餐敘，宣慰僑胞。

我國在非洲邦交國還有布吉納法索，但此次行程未納入，之前傳恐怖攻擊，吳釗燮說，布國恐攻後，我方曾對其安全警示作深度探討，發現情勢很快平息，沒安全狀況。

吳釗燮表示，布國總統早前就答應許多國際會議及元首高峰會，因此該時間不便接待我訪團，但布國強調，歡迎蔡總統擇期到布國訪問，我國也正式向布國總統提出邀訪，雙方都會找機會互訪，兩國關係非常穩固。

至於大陸方面是否會對史國施壓？吳釗燮說，對岸透過企業界到非洲各處滲透，史瓦濟蘭也不例外，「但史王一而再、再而三說明，台史邦交不會有問題。」

(中國時報)

八百壯士自拆帳篷「很快會回來」 慶富獵雷艦下水 國防部酸只是船…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。