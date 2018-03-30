慶富獵雷艦下水 國防部酸只是船殼

2018年03月30日 01:12 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

慶富公司在義大利建造的首艘獵雷艦，當地時間3月28日10時30分完成下水，慶富昨發布新聞稿並公布照片；國防部昨強硬回擊說，該艦並非什麼獵雷艦，「只是船殼」，且國防部已和慶富解約，該艦和海軍無任何關係。

慶富指出，堪稱當今世界上功能最先進的「康平計畫」二階段首艘獵雷艦依建造計畫在義大利Intermarine造船廠由國際知名驗船協會RINA代表，Intermarine管理階層、員工及慶富公司派駐Intermarine監造技轉人員見證下，順利完成下水重要工程節點。

國防部為強化海軍自主防衛能力，耗費10年籌辦獵雷艦採購專案，嗣後因慶富內部人員疑涉詐貸，遭檢方搜索，輿論壓力日益增大，國防部在去（106）年12月13日以慶富有破產或其他重大情事無法繼續履約為由，函告解除契約。

然而，在國防部單方解約後，慶富仍依建造計畫繼續履約，首艘獵雷艦也如期舉行下水儀式，打破國防部無法繼續履約說法。

對此，國防部官員回應，若不是慶富違約在先，也不會造成國軍與國防部重大損失，而針對慶富違約事實與解約程序都已完備，現進入司法程序，既然解約，慶富那艘「船殼」和海軍、國防部已經無關。

海軍日前曾在立院表示，獵雷艦是撤案，還是重新建案，仍在評估。國防部去年底與慶富解約時曾說明，需要半年評估時間，決定獵雷艦案後續。

一位軍火廠商說，軍火圈有人表達接手獵雷艦的興趣，但前提是看軍方態度。一位海軍退役官員則說，慶富不該救，但獵雷艦這麼好的船，蔡政府卻不要，過不了幾年就知對戰力的影響了。

(中國時報)