推第三方查驗 政府挨批不負責

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中國時報
／台北報導

台灣地震、火災頻繁，行政院會昨通過《建築法》條文修正草案，從三大面向強化安全保障，新建房屋一定規模者應由第三方專業團體設計審查及竣工查驗；既有921地震前強制耐震評估應改善之建物，未依法進行耐震評估可處6-30萬元罰鍰、未依法補強或重建者可處6-30萬罰鍰；合法房屋但屬營業高強度使用者，應申請核發使用執照，違者可處2萬-10萬元罰鍰。

對此，建商痛批政府不負責，竟把審查責任向外推，委外審議出問題誰負責，且為讓這些單位外審，政府還提高相關費用，將建商成本往上墊高，太不合理。

內政部次長林慈玲指出，為確保新建建築物設計及施工品質，將引進第三方專業團體辦理施工勘驗及竣工查驗制度；除加強整合安全設計審查制度外，對強化施工勘驗及落實竣工查驗層面，增訂一定規模以上建築物，應由第三方專業團體完成施工勘驗及竣工查驗合格後，方得繼續施工或核發使用執照。

此外，針對強制實施建築管理前建物申領使用執照，林慈玲說，鑑於2011年中市阿拉夜店大火，因此對原本是住宅使用、後來改營業使用建物，這些原本應申請使用執照，但因現行法令無裁罰規定而難管制者，這次修法規定申請使用執照，並利用審照機會，讓業者加強安全工作。修法後未依規定申請使用執照增訂罰則，得處2萬至10萬元罰鍰。

對被公布須整建、重建建物不改善要罰，大陸建設董事長張良吉說，這有助都更，但能否獲立院通過，還有硬仗要打。過去因921強震結構受損建物現在都不能公布，許多民眾根本不知房子結構有問題，如今政府透過快篩等機制，要求補強、重建，部分民眾根本無力負擔。

(中國時報)

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