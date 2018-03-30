年薪650萬 玉山學者限外籍

2018年03月30日 04:10 中國時報 林志成 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

教育部推動「玉山計畫」為國內大學延攬人才，玉山學者年薪至多650萬元，但僅限國外一流學者或國際級企業的頂尖人才；至於國內「留才」，則以「彈薪」方式為傑出教師加薪，教育部和學校各出一半。教育部、科技部及大學校長4月初將到美國攬才。

此外，為呼應政府國際攬才政策，科技部昨日也宣布全面放寬「補助延攬客座科技人才」及「補助延攬研究學者」，針對短期在台灣從事研究工作的人員，即講座或客座人員，增加3%的教學研究費，溯自今年元旦起生效。

轉聘青年學者 年薪250萬

教育部次長姚立德表示，「玉山學者」排除國內大學教授，限定國外一流學者或國際級企業（如台積電、聯發科）的頂尖人才，每年除學校提供本薪約150萬元，教育部再給至多500萬元，外加150萬元行政支援費用，供學者聘請助理等。對「玉山學者」來說，年薪至多650萬元，一次核聘3年。教育部預計編列100個名額。

大學從國外延攬人才，若不聘高薪的「玉山學者」，可轉為聘年輕的「玉山青年學者」，1位「玉山學者」可抵3位「玉山青年學者」。「玉山青年學者」每年學校提供本薪約100萬元，教育部再給至多150萬元，年薪可達250萬元，一次核聘5年，但3年後檢視研究成果，再決定後2年是否續聘。每年也有150萬元的行政支援費用。

姚立德說，目前已核定給各大學20位「玉山學者」的名額，另外80位由大學在4月30日前提出申請，教育部6月30日起公布審查結果，大學8月1日起聘用。

台、清大校長 4月飛美搶人

政府端出「玉山計畫」延攬國外人才，國內人才呢？姚立德表示，將以「彈薪」方式為國內傑出大學教師加薪，沒有設定最高加薪限度，端看學校提出來的加薪方案是否合理。

姚立德舉例，學校要每月多給一個教授20萬元薪水，扣除3萬元後，剩下的17萬元由學校和教育部各出8.5萬元。

全世界都在搶人才, 配合「玉山計畫」，教育部次長姚立德、科技部長陳良基及台大、清大等10多校校長，將於4月1日至7日，分別在舊金山、洛杉磯、紐約、波士頓等4個城市，舉辦4場海外攬才說明會，吸引國外頂尖人才前來台灣。

(中國時報)