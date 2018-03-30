腸病毒新疫苗 鼻滴劑療效佳

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中國時報
／台北報導

腸病毒疫苗未來可以用鼻吸入、不用再挨針，且可以針對多型腸病毒一網打盡。國家衛生研究院團隊經過3年，搶先全球研發「廣效型腸病毒疫苗」，且只要在鼻腔中滴入經黏膜吸收即具有保護力，現已完成動物實驗並向美國申請專利，經技轉後預計今年底展開人體臨床試驗，最快4年後上市造福民眾。

國衛院感疫所副研究員周彥宏表示，腸病毒疫苗目前研發通常只能針對其中一型進行預防，例如現階段正在研發的A71型疫苗。但腸病毒是一群型別眾多的病毒，若能研發出可以有廣泛保護力的疫苗，不僅可提高預防經濟效益，也能讓民眾一次獲得更多的保護。

國衛院研究團隊搶先全球研發，利用黏膜性載體攜帶驅動腸病毒顆粒基因構成的「廣效型腸病毒疫苗」，周彥宏指出，疫苗可針對克沙奇A16、A10及A6及A71型中的B4、C2、C4發揮保護力，現已完成基因轉殖鼠動物實驗，保護效果達100％。

值得一提的是，很多疫苗多以注射施打為主，但腸病毒疫苗是以幼兒為主要施打對象，幼兒看到針管不免心生恐懼哇哇大哭，且挨針的疼痛也不好受，「廣效型腸病毒疫苗」主要以黏膜性載體攜帶非結構性蛋白進入體內，讓人體免疫產生辨視，進而產生保護力，也就是將疫苗液滴入鼻腔經鼻吸入即可，是腸病毒疫苗研發一大突破。

另在腸病毒A71型疫苗部分，國衛院已技轉國內兩家公生技疫苗公司，目前兩家均已完成第二期人體臨床試驗，現正進行第三期人體臨床試驗，但受少子化及腸病毒A71型病例數減少的影響，人體臨床試驗收足人數恐有困難，根據疾管署統計，去年國內檢出A71型腸病毒共有60例，其中58例輕症、2例重症，今年截至目前為止，僅9例散發病例。

國衛院感疫所研究員李敏西表示，國內已與新生兒人數多且腸病毒71型高度流行的越南合作，加速評估疫苗的臨床保護效果，並配合政府新南向政策，加緊疫苗開發腳步，積極拓展東南亞市場。

(中國時報)

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