心臟拇指大 早產嬰「開心」重生

2018年03月30日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

開心手術非常困難，尤其是心臟僅「拇指大」。早產男嬰安安，出生後心臟有雜音、呼吸會喘，確診先天性心臟病，心臟血液「打不到下半身」且「大量誤流到肺臟」，喝奶時完全無法吸收而長不大，不開刀有生命危險，最終經2次開心手術而恢復健康，動刀時，心臟僅有拇指大，創下全球第3低體重的手術成功紀錄。

收治該病例的馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師張重義說，安安的先天性心臟病相當罕見，包括罹患率10萬分之2的「A型主動脈弓橫斷」、10萬分之6的「主動脈肺動脈窗」，尤其像安安合併2種罕病，更是少數中的少數，文獻顯示，德國30年來僅有8人，我國30年來更只有4~5人。

馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師徐綱宏解釋，「A型主動脈弓橫斷」就是心臟血液「打不到下半身」，「主動脈肺動脈窗」則是因心臟和肺臟間出現破洞，導致血液大量誤流到肺臟；最初呼吸會喘，若未開刀治療，後續易併發心肺衰竭、肝腫脹、體內血液循環喪失等困境，患者通常活不過6~12個月。

徐綱宏說，研究顯示，開刀時，體重若低於2000~2500公克，風險將高出10~20倍，安安出生時不到1800公克，本想把他養大一點再手術，但因心臟問題，一喝奶肚子就脹大，完全無法吸收，根本長不大，只好在出生24天、僅1948公克時就動刀。

手術時，醫療團隊得先替安安裝上體外心肺循環機，接著將體溫降到18度，讓他心臟停止跳動、呈現假死狀態，並在60分鐘內處理好有問題的血管，加上男嬰心臟僅一個拇指大、血管細如一根細吸管，手術難度高。

馬偕兒童醫院資深兒童科主治醫師陳銘仁說，術後安安恢復良好，住院103天已可出院，體重已追上同年齡層嬰兒，6個月大時已突破7.3公斤，活動力相當良好。根據文獻報告顯示，成功完成兩種先天性心臟病的案例，安安的體重是全球第三輕，僅次於日本的1230公克、希臘的1600公克。

(中國時報)