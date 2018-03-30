心臟拇指大 早產嬰「開心」重生

馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師張重義抱著手術成功的男嬰安安。（馬偕提供）

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中國時報
／台北報導

開心手術非常困難，尤其是心臟僅「拇指大」。早產男嬰安安，出生後心臟有雜音、呼吸會喘，確診先天性心臟病，心臟血液「打不到下半身」且「大量誤流到肺臟」，喝奶時完全無法吸收而長不大，不開刀有生命危險，最終經2次開心手術而恢復健康，動刀時，心臟僅有拇指大，創下全球第3低體重的手術成功紀錄。

收治該病例的馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師張重義說，安安的先天性心臟病相當罕見，包括罹患率10萬分之2的「A型主動脈弓橫斷」、10萬分之6的「主動脈肺動脈窗」，尤其像安安合併2種罕病，更是少數中的少數，文獻顯示，德國30年來僅有8人，我國30年來更只有4~5人。

馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師徐綱宏解釋，「A型主動脈弓橫斷」就是心臟血液「打不到下半身」，「主動脈肺動脈窗」則是因心臟和肺臟間出現破洞，導致血液大量誤流到肺臟；最初呼吸會喘，若未開刀治療，後續易併發心肺衰竭、肝腫脹、體內血液循環喪失等困境，患者通常活不過6~12個月。

徐綱宏說，研究顯示，開刀時，體重若低於2000~2500公克，風險將高出10~20倍，安安出生時不到1800公克，本想把他養大一點再手術，但因心臟問題，一喝奶肚子就脹大，完全無法吸收，根本長不大，只好在出生24天、僅1948公克時就動刀。

手術時，醫療團隊得先替安安裝上體外心肺循環機，接著將體溫降到18度，讓他心臟停止跳動、呈現假死狀態，並在60分鐘內處理好有問題的血管，加上男嬰心臟僅一個拇指大、血管細如一根細吸管，手術難度高。

馬偕兒童醫院資深兒童科主治醫師陳銘仁說，術後安安恢復良好，住院103天已可出院，體重已追上同年齡層嬰兒，6個月大時已突破7.3公斤，活動力相當良好。根據文獻報告顯示，成功完成兩種先天性心臟病的案例，安安的體重是全球第三輕，僅次於日本的1230公克、希臘的1600公克。

(中國時報)

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