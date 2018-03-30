待遇差很大 校長嘆不公平

2018年03月30日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部「玉山計畫」起跑，玉山學者年薪可達650萬元、玉山青年學者也有250萬元，但限延攬海外人才。大學校長表示，只能從海外找人才可避免國內大學互相挖角，是好事，不過海外人才待遇遠比國內高，可能造成國內優秀學者心裡不舒服，「外國月亮比較圓」。

台科大校長廖慶榮表示，玉山學者或玉山青年學者如可從國內產生，最後會淪為各大學挖角大戰，有些人在甲校不是玉山學者，乙校可能以玉山學者價碼挖過去，這種發展不是好現象。

廖慶榮說，玉山學者總共才100個名額，每校分不到幾個，能發揮多少功能，有待評估。以台科大來說，不會全部找玉山學者，寧願將其中幾個名額轉為玉山青年學者。

「玉山計畫有利於向國外攬才，但顧此失彼，對國內傑出學者不盡公平。」台大研發長李芳仁說，從國外延攬回來的「玉山青年學者」年薪可達250萬元，比國內正教授的薪水高很多，即使學校以「彈薪方案」為傑出教師加薪，但也加不到那麼高的幅度，心理落差大。

此外，李芳仁表示，玉山學者一次聘3年、5年，之後如果經費無以為繼，他們很快就會走了，短短幾年對學校研究的貢獻有限。

清大則表示，國內教授年薪100多萬元，和世界其他國家300萬元以上相比，明顯偏低。玉山學者年薪可達650萬元，要聘請最頂級學者雖有困難，但在國際上已有競爭力。交大校長張懋中則說：「玉山計畫讓國內校長終於有點東西可以請人了，這是好事。」

(中國時報)