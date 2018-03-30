7成保健食品誇大功效

台灣動物社會研究會29日針對貼有小綠人標章「健康食品」審核機制提出質疑。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

國人愛吃「健康食品」，1年市場規模近600億元，但動保團體質疑，衛福部「小綠人」標章的健康食品中，近7成的功效只經動物實驗驗證，不僅對人體的效用有疑問，也有虐待動物問題，估計約10萬隻動物，因小綠人標章而犧牲。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，衛福部核可的健康食品涵蓋13種功效，包括抗疲勞、護肝、調節血脂、不易形成體脂肪、延緩衰老、改善胃腸功能等，目前經功效評估，可合法販售產品共298個，但其中僅3成產品的功效有經人體試驗證實。

陳玉敏表示，「抗疲勞功效」的實驗方式，是給2組老鼠分別餵食含健康食品的飼料及一般飼料，然後逼迫2組老鼠在水裡掙扎游泳，直到體力耗盡溺斃為止，再比較吃了健康食品的老鼠是否可游比較久，但動物與人體之間存在些微的生理系統差異，實際效應可能有落差，以新藥品開發為例，無論動物實驗多麼成功，最後完成人體試驗可以上市的也僅有10.4％。

衛福部食藥署副署長林金富指出，健康食品和藥物有別，健康食品不得宣稱有「療效」，若健康食品的功效僅經動物實驗驗證，都會在小綠人標章下加注，反觀具「療效」的藥品，一定要經人體實驗驗證，對於外界認為健康食品功效也應經人體實驗，食藥署會參考國際作法加以研議。

(中國時報)

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