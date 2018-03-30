簽署主教任命 陸梵形同建交

陸梵建交可能有重大進展，勢將衝擊台梵關係。左圖為大陸朝聖者在梵蒂岡等待教宗畫面（美聯社）；右圖為中華民國駐教廷大使館（路透）。

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中國時報
／台北─北京報導

大陸《環球時報》英文版日前引述中國天主教主教團副主席兼祕書長郭金才披露，陸梵本月底有望簽署主教任命協議。對此，大陸國務院參事時殷弘表示，若協議簽署了，在法律上就代表兩國建交，而這毫無疑問是在警告台灣。他直言，連這麼困難的主教任命權談判都可克服，最終與梵蒂岡建交，更遑論台灣其他邦交國，「可斷梵蒂岡與台灣的邦交，就可斷台灣其他邦交國。」

解決主教任命棘手問題

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》英文版日前援引中國天主教主教團副主席兼祕書長郭金才表示，陸梵本月底有望簽署主教任命協議。他說，雙方的談判已深入到了「最後階段」，該協定有望解決雙方在主教任命上的棘手問題。

大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘昨受訪時表示，如果官方消息有「協議」兩字，就證明現在是草案階段，雙方正在談判協商，同時也代表距離簽署協議近了。

時殷弘指出，如果陸梵達成協議，就代表包括主教任命權在內的所有障礙都已清除。雙方若正式簽署協議，就代表兩國恢復邦交關係。

他表示，除非協議內有規定兩國在何時正式恢復邦交，否則理論上協議生效就代表雙方恢復邦交，後面只剩下互派使節等技術性問題。

不認九二就無外交休兵

至於陸梵建交是否有警告台灣的意味，時殷弘強調，「這毫無疑問！主要就是在警告台灣」，表明大陸挖台灣的邦交國並非難事，像主教任命權這麼難談的問題都可克服，最終與梵蒂岡建交，更遑論其他比較簡單的台灣邦交國。「大陸可斷梵蒂岡與台灣的邦交，就可斷台灣其他邦交國。」

大陸外交部直屬智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱則表示，若簽署協議，就代表主教任命權這個最大障礙已經清除，接下來陸梵建交就順理成章了。

郭憲綱表示，從蔡英文上台以來，不承認九二共識，兩岸外交休兵狀態也就結束了，大陸與台灣邦交國建交的過程也重啟，之前有巴拿馬，現在就有梵蒂岡。

(中國時報)

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