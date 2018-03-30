美展示監偵能力 對陸戰略嚇阻

路透3月26日發布衛星照片顯示，大陸海軍在南海秀肌肉展開演訓，顯示至少有40艘軍艦和潛艇分列在遼寧號航母前後，而佇列前方看似由潛艇領隊，空中還有軍機編隊飛行。（路透）

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中國時報
／台北報導

外媒日前曝光大陸航母遼寧艦率40艘軍艦在南海舉行大規模演習，震驚美方學界。對此，軍事專家張競解讀稱，這是大陸國家主席習近平掌握軍權以來第一場海上大閱兵，而外媒曝光訊息，表面上是驚訝於大陸海軍實力，其實是以點到為止方式，進行戰略嚇阻，擺明告知北京，華盛頓可掌握其最高領導人之動態與意圖，及重大軍事動態。

針對遼寧艦動向，大陸國防部發言人任國強昨表示，大陸海軍在南海舉行實戰化演練，是海軍年度例行性計畫安排，目的是為檢驗部隊的訓練水平，和全面提升打贏能力，不針對特定國家和目標。

路透日前報導，據美國智庫Planet Labs公司的衛星圖像，26日有「數十艘」大陸軍艦在海南島附近水域舉行大型軍演，其中包括遼寧艦。從照片上看，參演軍艦至少有40艘，形成大型編隊，震驚美方學界。

國政基金會外交國防組顧問、中華戰略學會研究員張競指出，此篇報導表面上是驚訝於大陸海軍實力，其實是透過戰略溝通手法，以點到為止方式，進行戰略嚇阻。

張競指出，從照片來看，美國刻意展示出其在南海海域的戰場監偵能力，已可即時掌控艦艇動態，接敵作戰自然不是問題。因此只要是解放軍的行家，就能馬上意會到美國在南海的監控偵察能耐有多高。

張競表示，從戰略層次來說，刻意將解放軍海空兵力此種編隊曝光，具備嚇阻意涵。蓋因這種編隊方式，擺明就是要進行海上閱兵式之任務訓練，特別是在照片中，連空中編隊都照得一清二楚，美方就是要讓解放軍知道，其底牌已完全曝光。

(中國時報)

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