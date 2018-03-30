跟著台達綠築跡 實踐節能減排

2018年03月30日 04:10 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

中共總書記習近平曾倡導「綠水青山就是金山銀山」，台達集團積極響應，多年來大力推廣綠建築，29日集團舉行《跟著台達蓋出綠建築》簡體中文版新書分享會，希望帶動更多人參與綠色行動，維護永續生存，為控制地球升溫在攝氏2度內盡一分努力。

本書總策畫，台達品牌長郭珊珊，2015年親自籌畫綠築跡展，帶著台達蓋綠建築的寶貴經驗，在法國大皇宮舉辦「綠築跡—台達綠色建築展」，2016年也移展到北京清華美院，結合綠建築與中國人文思維，豐富展覽，更接地氣。但展期有限，為了影響更多人，特別把精華集結成冊，策畫了這本書。

郭珊珊表示，綠建築師法自然、因地制宜，除了環保，更擁有返璞歸真之美。藉由一本充滿大量真實圖片的書，能讓讀者仔細品味，台達多年來學習綠色建築的旅程，而書中各章節延伸的12部綠色建築微電影，參與其中的知名學者與建築師，更以導讀人的方式，以真實影像，帶觀眾回到當初規畫綠色建築的場景，領略台達努力實踐環境理念的初衷，期望能讓更多人親近綠色建築，瞭解它的好處，擴大綠築跡的影響層面。

台達集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華在自序指出，此書想要分享的是，綠建築可以環保節能，又能讓使用者更健康舒適，同時綠建築並非昂貴建築，反而是利用本土天然的優勢就地取材。

鄭崇華指出，近年來天災越來越多，也越來越嚴重，我們必須覺醒，加緊環保節能，希望本書介紹的台達綠建築，能為有心的個人與企業帶來啟發，並進一步用行動維護人類的永續生存。

中國可再生能源學會前理事長石定寰，見證了台達10多年來對環保節能的堅持，深深被台達綠色建築環保理念的堅持所打動。

(中國時報)