陸梵建交主導權 握在習手上

友善列印
中國時報
／台北報導

大陸外交部向梵蒂岡派出代表團，準備與教廷磋商簽署主教任命協議，前外交部長程建人指出，現在是梵蒂岡積極想要與大陸建交，大陸卻還有內部事務需要考量，不過陸梵建交主導權已牢牢握在對岸領導人習近平手上。

程建人表示，其實今年初陸梵雙方將就主教任命達成協議一事就已經傳開，這次大陸外交代表團若包含主管歐洲事務的主管，那肯定是要去簽協議。至於主教任命協議簽完了之後，是不是馬上建交，目前還不清楚，「雖然吳釗燮說短期內沒問題，但換句話說，那是不是長期會有問題？」

程建人說，現在看起來梵蒂岡從教宗到國務卿是很有興趣跟大陸建交，尤其是梵蒂岡國務卿，大陸主教問題是他積極推動，說不定教廷都已想好怎麼安排跟台灣的關係。

程建人認為，陸梵建交與否的關鍵還是在習近平，因為大陸牽涉到宗教的政治問題很多，一方面堅持宗教「中國化」，另一方面又要引導宗教與社會主義相呼應，一旦這兩個考量不成問題，建交就快了。

他補充說，馬英九時代還有兩岸關係的考量，大陸還不會給我們外交太大的挫折，但現在大陸對於蔡政府堅持不接受「九二共識」，賴清德又說找不到「九二共識」的鑰匙，這些讓大陸很不舒服的話，兩岸關係對於建交與否的影響就低了。

外交部則重申，教廷與對岸間有關教務協議之對話及互動仍持續進行，外交部與駐教廷大使館均審慎注意相關發展。教廷方面一再強調梵陸教務協議是為了處理主教任命問題，並不涉及政治議題，但外交部仍會以極為嚴肅的態度看待雙方教務協議之簽署及後續相關發展。

(中國時報)

跟著台達綠築跡 實踐節能減排 劉國深：我怎可能支持台獨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。