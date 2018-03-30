陸梵建交主導權 握在習手上

2018年03月30日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

大陸外交部向梵蒂岡派出代表團，準備與教廷磋商簽署主教任命協議，前外交部長程建人指出，現在是梵蒂岡積極想要與大陸建交，大陸卻還有內部事務需要考量，不過陸梵建交主導權已牢牢握在對岸領導人習近平手上。

程建人表示，其實今年初陸梵雙方將就主教任命達成協議一事就已經傳開，這次大陸外交代表團若包含主管歐洲事務的主管，那肯定是要去簽協議。至於主教任命協議簽完了之後，是不是馬上建交，目前還不清楚，「雖然吳釗燮說短期內沒問題，但換句話說，那是不是長期會有問題？」

程建人說，現在看起來梵蒂岡從教宗到國務卿是很有興趣跟大陸建交，尤其是梵蒂岡國務卿，大陸主教問題是他積極推動，說不定教廷都已想好怎麼安排跟台灣的關係。

程建人認為，陸梵建交與否的關鍵還是在習近平，因為大陸牽涉到宗教的政治問題很多，一方面堅持宗教「中國化」，另一方面又要引導宗教與社會主義相呼應，一旦這兩個考量不成問題，建交就快了。

他補充說，馬英九時代還有兩岸關係的考量，大陸還不會給我們外交太大的挫折，但現在大陸對於蔡政府堅持不接受「九二共識」，賴清德又說找不到「九二共識」的鑰匙，這些讓大陸很不舒服的話，兩岸關係對於建交與否的影響就低了。

外交部則重申，教廷與對岸間有關教務協議之對話及互動仍持續進行，外交部與駐教廷大使館均審慎注意相關發展。教廷方面一再強調梵陸教務協議是為了處理主教任命問題，並不涉及政治議題，但外交部仍會以極為嚴肅的態度看待雙方教務協議之簽署及後續相關發展。

(中國時報)